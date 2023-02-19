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土敘強震逾4.6萬死 敘利亞西北救災路線受阻

2023/2/19 10:02（2/19 10:33 更新）
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土耳其和敘利亞強震已累計4萬6000多人喪生，估計死亡人數還會攀升。圖為15日敘利亞民眾在反抗軍所控制的災區搜救。（路透社）
土耳其和敘利亞強震已累計4萬6000多人喪生，估計死亡人數還會攀升。圖為15日敘利亞民眾在反抗軍所控制的災區搜救。（路透社）
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（中央社土耳其安塔基亞19日綜合外電報導）土耳其和敘利亞強震已累計4萬6000多人喪生，估計死亡人數還會攀升；土耳其目前已知有約34萬5000間公寓全毀，許多人仍下落不明。

土耳其南部接壤敘利亞邊境的地區6日發生規模7.8強震。路透社報導，土耳其奮力因應這起現代空前災難之際，各界對敘利亞災民的關切也日增。世界糧食計劃署（WFP）持續向敘國西北部當局施壓，盼別再封阻當地出入管道，好讓世界糧食計劃署協助數十萬強震災民。

土耳其災難緊急應變總署（AFAD）負責人塞翟（Yunus Sezer）表示，土國搜救工作大致今晚就會結束。

地震在土耳其造成4萬642人喪生；鄰國敘利亞通報逾5800人死亡，此一數字數日來未改變。

世界糧食計劃署署長畢斯利（David Beasley）在慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）場邊告訴路透社說，敘利亞和土耳其政府配合得很好，但該署的救援行動卻在敘國西北受阻。

世界糧食計劃署上週表示，該署當地的賑災物資庫存已快用完，呼籲從土耳其方面開放更多過境點。

畢斯利說：「我們遭遇的問題出在敘國西北的越界任務上，敘國西北當局未給予我們所需的出入權限。」

敘利亞已因10多年的內戰而支離破碎，而這次震災大部分災民都在西北部。

敘國西北部地區由反抗軍所控制，目前正與總統阿塞德（Bashar al-Assad）的政府部隊交戰，這情況讓外界援助當地居民的工作難度更高。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1120219

#土耳其
#敘利亞
#土敘地震
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