前英超球星阿特蘇土耳其強震罹難 足壇哀悼

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（中央社土耳其哈泰18日綜合外電報導）前英超球星迦納籍的阿特蘇（Christian Atsu）在土耳其強震中罹難，遺體被發現埋於住家的瓦礫下，阿特蘇在土耳其的經紀人今天向土國媒體證實了這項消息。

法新社報導，土耳其東南部、靠近敘利亞邊境2月6日爆發規模7.8強震，31歲的阿特蘇隨後失聯，阿特蘇在土耳其的經紀人烏茲恩梅鎂特（Murat Uzunmehmet）向多安通訊社（DHA）表示，已在土耳其南部哈泰省（Hatay）豪華公寓廢墟下發現他的遺體。「我們找到他的遺體，仍在收拾他的遺物，也發現了他的手機。」

阿特蘇在迦納的經紀人瑟西爾（Nana Sechere）在社群媒體推特上說，「我以沉重心情向所有人宣布，今天早上發現了阿特蘇的遺體。」

迦納外交部表示已收到此一不幸消息，並在聲明中說，阿特蘇的龍鳳胎妹妹以及哥哥，還有一位迦納大使館官員，均在遺體發現的現場。

非洲足球協會（CAF）對阿特蘇的不幸逝世表示哀悼；迦納足協亦表示，經歷近兩星期的情感折磨後，傳來這悲傷的消息。

迦納總統阿庫佛-艾杜（Nana Akufo-Addo）說，「足壇失去了一位最優秀、難以取代的代言人。」

阿特蘇為他所效力的土耳其職業足球超級聯賽哈塔伊斯波爾隊（Hatayspor）一共攻進33球，最後1球是在2月5日攻進，也就是地震發生前數小時。哈塔伊斯波爾隊在社群媒體推特上表示，「他們的哀傷無法以言語形容」。

阿特蘇生涯早期有4個球季是在英超切爾西（Chelsea），不過大多數時間均是出借給其他球隊，2017年才永久轉會至英超紐卡索聯隊（Newcastle United）。阿特蘇的妻子魯皮奧（Marie-Claire Rupio）與3個小孩，今天均出席了在紐卡索聯隊主場聖詹姆士公園球場（St. James' Park）舉行的追悼儀式，紐卡索聯隊隨後出戰利物浦（Liverpool）。

當阿特蘇的面容出現在記分螢幕上，球迷高呼「你永遠不會獨行」。遺孀魯皮奧在5萬2000名觀眾長達1分鐘的掌聲中拭去眼淚，有一名球迷舉起印有阿特蘇名字的紐卡索聯隊球衣。

切爾西隊則是以聲明表示：「得知阿特蘇確認為土敘強震眾多死者之一的消息，深感悲痛。」

在成人國家隊的表現方面，阿特蘇代表迦納參加了65場國際賽，首次是2012年，他同時也是2014巴西世界盃迦納代表隊的成員。

土耳其國營安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，土耳其警方上週在伊斯坦堡機場逮捕阿特蘇居住公寓的地產開發商，他當時似乎正準備潛逃至蒙特內哥羅（Montenegro）。（譯者：屈享平/核稿：嚴思祺）1120219