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土敘強震後救人也救動物 古城900隻貓狗牛鳥生還

2023/2/20 16:08（2/20 16:40 更新）
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土敘強震釀慘重傷亡，搜救員不只救人，也救出數百隻被困的貓、狗、兔子和鳥。圖為動物福利組織18日在安塔基亞救出一隻狗。（圖取自facebook.com/HAYTAP）
土敘強震釀慘重傷亡，搜救員不只救人，也救出數百隻被困的貓、狗、兔子和鳥。圖為動物福利組織18日在安塔基亞救出一隻狗。（圖取自facebook.com/HAYTAP）
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（中央社土耳其安塔基亞20日綜合外電報導）戴著頭盔和拿著手電筒的救援人員，進入土耳其地震災區古城安塔基亞倒塌的房屋。他們的目標是救出兩頭困在瓦礫堆下的公牛阿斯加（Asghar）和努曼（Nouma）。

救援人員已經救出數百隻被困的貓、狗、兔子和鳥，這些都是被兩週前規模7.8地震摧毀的安塔基亞（Antakya）人民所珍愛的。

救援人員工作的重點是救人，但也同時救出動物。

根據法新社，地震在土耳其東南部和附近的敘利亞造成近4萬5000人喪生，包括耶諾恰克（Nazli Yenocak）的家在內約7萬5000座建築被徹底摧毀。

耶諾恰克認為自己是幸運兒之一。她的家人沒有受到傷害，儘管他們6個人現在住在花園中間的帳篷裡。

但是耶諾恰克很苦惱。她那平時吵鬧的公牛幾乎沒有發出任何聲音。

她說：「聽到牠們這麼安靜，這讓我哭了。」

地震發生後有11天，耶諾恰克透過地下室的窗戶餵食牠們。然後，她聯絡土耳其動物福利組織HAYTAP的救援人員，尋求幫助以拯救牠們。

幾個小時後，在德國和奧地利志工的幫忙下，他們把她的公牛救出來。

在接到淚流滿面的主人或鄰居的電話後，土耳其動物福利組織已經從安塔基亞的瓦礫堆救出900隻貓、狗、兔子、牛甚至是鳥。

在志工的營地，每隻獲救的動物都被像搖滾明星一樣對待，被幾個人用手機拍攝，並鼓掌歡迎。（譯者：林沂鋒/核稿：陳政一）1120220

圖為搜救隊14日從土耳其阿德亞曼瓦礫堆中救出一隻黑貓。（安納杜魯新聞社）
圖為搜救隊14日從土耳其阿德亞曼瓦礫堆中救出一隻黑貓。（安納杜魯新聞社）
#地震
#土耳其
#動物
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