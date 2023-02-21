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土耳其哈泰省規模6.4地震 至少3死200多人送醫

2023/2/21 05:14
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（中央社安塔基亞20日綜合外電報導）土耳其災害與應變管理署稍早指出，南部哈泰省（Hatay）今天發生規模6.4地震，土耳其內政部長索魯表示，目前已有3人罹難、200多人送醫。

法新社報導，索魯（Suleyman Soylu）說道，有3人罹難、213人被送往醫院，救難人員正努力搜尋受困在倒塌建物瓦礫堆中的民眾。

而在土耳其鄰國敘利亞，救援組織「白盔」（White Helmets）聲稱，有超過130人受傷，部分先前受損的建築物已經倒塌。

這起規模6.4地震發生於當地晚間8時4分，震央位於哈泰省德芙涅鎮（Defne）。美國地質調查所（USGS）的資料則顯示，地震規模為6.3，震源深度僅16公里。

法新社團隊在黎巴嫩也能感受到搖晃。

土耳其災害與應變管理署（AFAD）還在推特（Twitter）發文說，這起地震發生3分鐘後，又有一起規模5.8地震，震央位於哈泰省的薩曼達區（Samandag）。

土耳其南部與敘利亞接壤的地區2月6日起發生一連串地震，其中包括規模7.8和7.5的強震，迄今造成兩國約有4萬6000人喪命，其中土耳其有4萬1000多人罹難。（譯者：陳彥鈞）1120221

#土耳其
#法新社
#索魯
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