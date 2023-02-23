土耳其強震逾4萬死 第一大城伊斯坦堡耐震度引憂

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡23日專電）6日強震摧毀土耳其南部，造成土國逾4萬人罹難。政府承諾迅速重建之際，外界注意力轉向最大城市伊斯坦堡的耐震度。分析指這座人口逾1500萬的城市有脆弱性；建築師工會2017年稱當地200萬座建築不安全。

多年以來，土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）不時談到需要為自然災害做足準備。據報導，2020年伊茲米爾（Izmir）及周邊地區發生地震後，艾爾段稱政府「從第一分鐘起」就與人民同在。「我們國家擁有世上最快、最有效及最實用的災難因應體系」。

艾爾段政府因對2月6日地震的初步回應作為受到批評，檢察官對一位發推特文質疑「國家在哪裡？」的律師展開調查。據報導，這名律師被控「侮辱國家」。

艾爾段承諾，一旦瓦礫清理完畢，重建作業就會開始，目標一年內重建災區。美國全國公共電台（NPR）20日指出，土耳其地震專家格爾（Naci Gorur）表示，任何重建開始前都應先完成災區地震研究。

伊斯坦堡建築師厄茲根勒（Korkut Ozgenler）說，看到滿目瘡痍的災區後，自己的第一反應是深切的悲傷，一股憤怒隨之而來。

「這非常令人難過，對於身為建築師的我來說，看到所有建築物倒塌，人們困在瓦礫下，這讓我格外憤怒」。厄茲根勒將重點轉向伊斯坦堡，指這座城市有其脆弱性。

1999年愛琴海地震造成1萬7000多人罹難後，土耳其政府矢言推動系列改善作業。他說，這是好的開始，但仍有很多工作要做。

厄茲根勒指出：「在這個節骨眼，人們都很傷心，從心理上來說，每個人都更害怕伊斯坦堡也可能很快發生這種情況，這是當然的，因為有這麼多建築物具有風險」。

伊斯坦堡市長曾表示，如果伊斯坦堡發生大地震，全市約有9萬座建築物可能面臨風險。2017年，建築師工會稱伊斯坦堡有200萬座建築不安全。

批評人士指出，政府「特赦」房地產業者，使建築物能夠更快落成，部分原因是跳過強化建物抗震能力的安全措施。

厄茲根勒則認為建築物所有人及租戶責任更大。他說，6日地震後倒塌的許多建築物上層基本完好。遭毀壞的是底層，通常用於商店及其他商業用途。

厄茲根勒指出，許多人拆除承重牆或房柱增加商業空間，從而損害建物的結構完整性。

「他們手上沾滿鮮血，當我看到這一點時，我真的非常憤怒…我的意思是，你不需要一場規模7.7的地震就可以看到建築物....如果建築物沒有牆壁，沒有核柱，就會像這樣崩塌。」

伊斯坦堡經濟暨外交政策中心（Istanbul's Center for Economics and Foreign Policy）分析師歐爾根（Sinan Ulgen）表示，雖然建築物所有人或租戶確實要為地震多發地區的建築物弱化負責，抗震作業最終仍要由國家監督，落實建築規範。

歐爾根說，政府一開始的地震因應作為無疑會遭強烈抨擊，這或許是艾爾段承諾一年內為災民提供住所的背後原因。

土耳其預計5月舉行大選，考量到受損城市舉行投票的技術性困難，選舉是否能如期登場還有待觀察。此外，歐爾根指出，沒有民意調查數據顯示這場災難的政治影響，但震災終會對政府不利。

他說，延後投票需國會批准，這必須獲得在野黨支持，因此可能性極小。而在野聯盟迄今尚未宣布總統候選人，更添土耳其未來走向的不確定性。

土耳其廣播電視公司國際頻道（TRT World）昨天報導，土耳其敘利亞邊界6日發生的強震造成土耳其4萬3556人喪生。南部哈泰省（Hatay）20日再度發生規模6.4地震，6人因此罹難、562人受傷。敘利亞也通報兩人死亡及多人傷。

據報導，敘利亞的死亡人數為5814人，但是多日來這個數據一直沒變。兩國因6日地震死亡的總人數已達4萬9370人。（編輯：黃自強）1120223

土耳其哈泰省民眾20日返回被強震摧毀的住家拿取物品。（路透社）