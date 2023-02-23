總統頒發榮譽獎章獎牌 感謝搜救英雄讓世界看到台灣

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總統蔡英文（左）23日在總統府接見「112年土耳其震災台灣國際搜救隊」，在頒贈獎牌及紀念品給搜救犬Melody（中）時，Melody突然舔了一下蔡總統臉頰，成全場新聞焦點。中央社記者張皓安攝 112年2月23日

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（中央社記者溫貴香台北23日電）總統蔡英文今天接見土耳其震災台灣國際搜救隊，感謝隊員們展現Taiwan Can Help精神，讓世界看到台灣。總統頒贈榮譽獎章給搜救隊員並為5隻搜救犬掛上獎牌，搜救犬Melody受獎時冷不防舔了總統的臉頰，還伸出舌頭，一旁愛狗的蔡總統笑得開心。

蔡總統下午在總統府接見112年土耳其震災台灣國際搜救隊，總統特別帶來退役的搜救犬樂樂，總統致詞表示，這次土耳其震災的搜救任務真的非常不簡單，並向所有隊員致上最高的敬意，「大家辛苦了」，一接到任務就在最短時間內整裝待發，在歷經8000公里的航程後，還要經過轉機、轉乘巴士才能抵達災區現場。

她說，搜救隊員在時差、艱困的天氣以及搜救環境之下，展現出專業的搜救能力，成功救出受困的民眾，這些消息都讓民眾非常振奮與感動，「各位都是台灣的英雄，台灣以你們為榮」。

總統謝謝大家讓世界看到台灣，她說，在這次任務中，台灣國際搜救隊首次受到受災國接待及撤離中心的指派，在災區現場建立分區指揮協調中心；另外，在聯合國國際搜救現場的協調網路平台，台灣也首度名列其中，這些都是重大的里程碑，不僅展現了Taiwan Can Help的精神，讓台灣成為世界的台灣。

除了第一線的搜救隊員外，總統表示，來自政府、民間的許多夥伴都共同協助救災的任務，包括隨行的醫護人員，提供後勤運輸資源的震災基金會、長榮航空公司、世界商會聯合總會、台灣消防發展與交流協會等單位，還有各部會的人員，謝謝各位的付出，讓搜救任務順利完成，也讓各項救援裝備與物資可以送到需要幫助的土耳其朋友手上。

總統表示，相信這一次的經驗，未來可以建立更有效率的整備與出勤的模式，政府會持續努力給予最大的支持，也要讓台灣面臨各種挑戰的時候都能夠有韌性與更有應變能力。

總統並衷心期盼土耳其的災區能夠早日重建、復原，恢復正常生活。

總統說，這次搜救任務，台灣搜救隊員表現非常傑出，還有搜救犬的表現也很亮眼，她今天準備禮物送給牠們，也帶來搜救犬出身的樂樂來向學弟學妹說「辛苦了」。

總統頒贈榮譽獎章與紀念品給搜救隊員並致贈「國家因你們而偉大」的毛巾；總統也頒贈獎牌與紀念品給參與搜救工作的5隻搜救犬分別是腿腿、Melody、阿蘭、Hugo、Sato，Melody在總統為牠掛上獎牌後，冷不防親吻總統臉頰，讓總統笑得很靦腆，成為今天接見現場的新聞焦點。（編輯：蘇志宗）1120223

總統蔡英文（後中）23日下午接見土耳其震災台灣國際搜救隊，感謝隊員們展現Taiwan can help精神，讓世界看到台灣。中央社記者張皓安攝 112年2月23日

總統蔡英文（左）23日在總統府接見112年土耳其震災台灣國際搜救隊，頒贈榮譽獎章與紀念品給搜救隊員，並致贈寫有「國家因你而偉大」毛巾，由內政部消防署特種搜救隊副隊長黃博村（右）代表接受。中央社記者張皓安攝 112年2月23日