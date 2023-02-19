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土耳其強震296小時後一家3口獲救 夫妻倖存小孩不治[影]

2023/2/19 18:27（2/19 19:04 更新）
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土耳其哈泰省搜救人員18日持續在瓦礫堆中搜尋生還者。（路透社）
土耳其哈泰省搜救人員18日持續在瓦礫堆中搜尋生還者。（路透社）
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（中央社安卡拉18日綜合外電報導）土耳其強震發生296小時後，救難人員從南部安塔基亞市一棟建築的廢墟中救出一家3口，其中父母親倖存，但小孩因脫水在送醫後死亡。

路透社報導，土耳其東南部、靠近敘利亞邊境2月6日發生規模7.8地震後，土敘兩國合計已有超過4萬6000人喪生，預計死亡人數還會上升。目前已知土耳其約有34萬5000棟公寓被毀，許多人下落不明。

土耳其和敘利亞迄今未透露地震後有多少人失蹤。

地震發生12天後，來自吉爾吉斯共和國的搜救隊今天試圖從土耳其南部安塔基亞市（Antakya）一棟建築廢墟中救出一個來自敘利亞的5口之家。

最後只有包括一名男童在內的3口獲救。救援人員說，男童的父母倖存下來，但這名男童後來因脫水死亡。這名男童的雙胞胎兄弟和姐姐在救難人員發現時已不幸喪生。

救援隊成員歐斯曼諾夫（Atay Osmanov）告訴路透社：「1小時前，我們在挖掘時聽到呼救聲。當我們找到倖存者時，我們總是興奮不已。」

美聯社報導，一家3口是在當地時間今天上午11時30分左右，即2月6日地震發生296小時後被救出，並迅速送上救護車。電視畫面顯示，當這名獲救的父親躺在擔架上時，醫護人員正在將靜脈注射裝置固定在他的手臂上。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1120219

#土耳其
#路透社
#敘利亞
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