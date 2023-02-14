毛孩也是災民 土耳其強震動保組織搶救受困寵物[影]

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（中央社土耳其安塔基亞14日綜合外電報導）規模7.8強震將土耳其和敘利亞部分地區夷為平地的6天後，2個倖存者從土耳其災區的瓦礫堆下現身，牠們是2隻狗狗，也是震災發生後寵物搜救工作的重點對象。

土耳其動物福利組織HAYTAP代表特金巴斯（Tekinbas）告訴美聯社，「其中一隻狗狗獲救後仍抓住主人的遺體不放。牠（在強震發生後）6天後還能獲救，絕對是個奇蹟。」

「我希望牠能活下去，我希望我們能給牠新生活。」

截至目前，已有4個城市設立野戰動物醫院，以照顧震災後獲救的寵物。

特金巴斯指出，對這些動物來說，活下來只是第一步，有心搜救並照顧動物的人也很難給牠們適當照顧，因為現在所有寵物店都買不到飼料、鳥食或任何東西，到處都是關閉或倒塌的商店。

在安塔基亞（Antakya）的一處廣場，一個救濟站內堆滿大袋寵物飼料，包裝上綠色草地和快樂動物的照片與周圍嚴峻的環境形成鮮明對比。廣場附近有一隻身形強壯的狗狗正咬著一個碗。

HAYTAP工作人員曾在獲報1隻狗被單獨留在建築物的4樓後，戴著安全帽破門而入，最後救出1隻毛茸茸的德國牧羊犬。（譯者：施施/核稿：劉淑琴）1120214