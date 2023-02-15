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土敘強震逾4.1萬死 哈泰婦女受困205小時獲救

2023/2/15 06:55（2/15 07:46 更新）
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18歲土耳其青年凱佛14日稍早在南部一棟建築的瓦礫中被救出。（Ihlas News Agency via 路透社）
18歲土耳其青年凱佛14日稍早在南部一棟建築的瓦礫中被救出。（Ihlas News Agency via 路透社）
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（中央社伊斯坦堡14日綜合外電報導）土耳其與敘利亞交界地區6日發生規模7.8強震，土敘兩國罹難人數已超過4萬1000人，今天又有9人由土耳其災區的瓦礫堆中獲救，其中包括南部哈泰（Hatay）省一名撐了205個小時、由烏克蘭搜救團隊救出的婦女。

土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）表示，土耳其有3萬5341人喪生。路透社依據敘利亞國營媒體和聯合國機構數字統計，敘利亞有超過5814人罹難。

南部城市哈泰（Hatay）今天有一男一女從倒塌房屋的瓦礫堆中獲救。而當地1小時前也有另一名女子獲救。

美國有線電視新聞網土耳其頻道（CNN Turk）報導，18歲土國青年凱佛（Muhammed Cafer）今天稍早在南部一棟建築的瓦礫中被救出，成為今早第3名震災獲救者。

電視畫面顯示，凱佛在土國阿德亞曼省（Adiyaman）被救難人員從倒塌的建築中救出，戴上了氧氣罩並吊著點滴，固定在擔架上抬上了一旁等候的救護車，鏡頭中可看到他移動了手指。

在此之前不久，毗鄰省份卡拉曼馬拉斯（Kahramanmaras）的救難人員也從一棟公寓樓的廢墟中拖出了一對生還的兄弟。

國營安納杜魯新聞社（Anadolu）報導，這對兄弟是17歲的穆罕默德．葉尼納（Muhammed Enes Yeninar）和21歲的巴基．葉尼納（Baki Yeninar）。兩人都搭乘救護車送醫，目前情況不明。（譯者：陳政一）1120215

#土耳其
#敘利亞
#強震
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