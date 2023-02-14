土耳其強震男子受困198小時 中華搜救總隊成功救出[影]

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中華民國搜救總隊和土耳其救援團隊在強震後198小時後救出一名18歲男生。（圖取自INGO Taiwan Rescue搜救總隊 YouTube頻道網頁youtube.com）

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（中央社記者葉冠吟台北14日電）土敘強震發生迄今仍有奇蹟，心繫家鄉土耳其的藝人吳鳳今天分享，中華民國搜救總隊和土國救援團隊，在災後198小時後聯手救出一名18歲男生，讓他直呼為台灣救援團隊感到驕傲。

土耳其與敘利亞邊界6日凌晨發生規模7.8強震，造成嚴重死傷，據外媒報導，截至目前為止已有3萬7000人喪生，但依舊有不少生命力堅韌的生還者。

中華民國搜救總隊在官網分享，今天凌晨5時他們在土耳其阿德亞曼發現一名受困瓦礫堆中的男性生還者。最終他們與當地工兵、礦工隊合作執行排除障礙工作，過了約4小時，順利將已受困198小時的男性救出。

吳鳳今天也在個人臉書分享此事，表示他在看土耳其公共電視中得知後，「大家都很興奮！」吳鳳更透露有很多土耳其人傳訊息給他、告訴他：「台灣又幫忙救人了！」特別的是，吳鳳還在電視畫面裡看見台灣人跟土耳其人相互擁抱，讓他有感而發說：「畢竟第9天還能救出1個人，還在情人節這天，真的是奇蹟！希望年輕人身體很快好起來！」

吳鳳最後在發文尾端強調：「我會繼續關注這件事！再一次為台灣的救援人員感到驕傲」。貼文曝光後，不少網友也留言祝福：「太棒了，希望奇蹟可以持續下去，天佑土耳其及所有人」、「看到自己國家的人員，勇敢的到國外幫助和救人，真的很感動也很謝謝他們的付出」。

中華民國搜救總隊是國際非政府組織（INGO），2月8日出發前往土耳其救災；而由內政部消防署派出的台灣搜救隊130人已於12日結束搜救任務，將於明天下午搭機返台。（編輯：吳協昌）1120214