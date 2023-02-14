土敘強震 新光捐千萬助重建、威剛捐物資送暖

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（中央社記者謝方娪、張建中台北14日電）土敘強震釀嚴重傷亡，新光人壽慈善基金會攜手新光關係企業各基金會單位赴衛福部捐贈新台幣1000萬元賑災款，幫助土耳其災後重建。記憶體模組廠威剛則緊急籌集400件厚外套等物資，支援賑災工作。

新壽慈善基金會今天透過新聞稿說明，新壽慈善基金會董事潘柏錚及新壽慈善基金會副執行長陳彥名13日率新光關係企業各基金會單位赴衛福部，由衛福部長薛瑞元代表接受1000萬元賑災款。

土耳其靠近敘利亞邊界6日發生強震，兩國累計逾3萬人罹難，各界陸續伸出援手，台灣政府第一時間派遣國際搜救隊遠赴土耳其協助搜救，新壽慈善基金會董事長吳東進得知後，隨即發起關係企業響應衛福部賑災專戶。

除了新壽慈善基金會捐款300萬元賑災善款外，並聯合新光關係企業各基金會單位，包括吳東進基金會、吳氏基金會、吳火獅先生急難救助基金會、新光保全關懷社會福利基金會、台灣新光健康管理事業股份有限公司等新光所屬各基金會力量，共捐助1000萬元幫助災後重建。

另外，對土耳其及敘利亞災民的處境深感不忍，威剛也加入送暖行列，除調撥約400件全新的威剛員工冬季厚外套加入賑災，威剛董事長陳立白還自掏腰包訂購500件雙人羊毛毯及500個保溫瓶。

威剛表示，員工於週末期間協助裝箱，分批送至財團法人基督教芥菜種會，部分物資已順利搭上政府專機前進災區。

威剛同時委由土耳其當地業務代表，於當地採購基本的維生食物與保暖用品等必要物資，直接送達災區。（編輯：楊凱翔）1120214