台灣搜救隊返台 土耳其機場響起5分鐘掌聲致謝[影]

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台灣搜救隊14日於伊斯坦堡搭機返台，機場電子告示欄可見「感謝81隊搜救隊」的內容，並展示台灣等國旗幟。中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡攝 112年2月15日

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡14日專電）台灣搜救隊赴土耳其展開震災救援任務，打響台灣知名度及拉近雙邊人民距離。除了一路有民眾提供各式物資及表達謝意外，搜救隊今天於伊斯坦堡機場搭機返台時，現場更響起長達4至5分鐘的掌聲。

土耳其東南部與敘利亞接壤地區6日發生規模7.8強震，近3萬8000人罹難，人數仍在增加中。台灣搜救隊出動130人、5犬馳援。經通盤考量，搜救隊於12日撤離，今天晚間在伊斯坦堡機場搭乘專機返台，駐土耳其代表黃志揚及伊斯坦堡台灣貿易中心代表等送機。

伊斯坦堡機場電子告示欄可見「感謝81隊搜救隊」的內容，並展示台灣等國旗幟，機場人員及民眾也興奮與隊員合影，感謝這批飛越8000公里投入第一線救援的英雄。

▼土耳其航空資訊媒體Hava Sosyal Medya於推特上分享台灣搜救隊返台影片。

一位搜救隊隊員對中央社表示，每回見到土耳其民眾將右手放在左胸前表達感念之情，心裡總覺得「我只是盡自己的責任而已，不必謝」。這句話或許平凡無新意，卻道盡所有搜救隊隊員的心聲。

台灣隊此行赴災區阿德亞曼（Adiyaman）搜救獲土耳其媒體報導，打響台灣知名度，也創下數個首次，例如就地移交器材供土耳其震災後期救援所用。

台灣搜救隊將所攜帶4噸的搜救裝備器材，捐給曾於921震災時抵台協助救災的伊斯坦堡志工團體搜救協會（AKUT）搜救隊。

根據消防署新聞稿，這次捐助的救援裝備器材約4噸、分3大類，包括有救援類，含破壞及支撐器材等，可用於破壞及支撐倒塌建築物來救援受困者；後勤類，含營地作業用帳篷及發電機等；醫療類，含創傷包紮固定所需醫療耗材等，都為土耳其震災後期救援、復原重建階段及面對未來潛存地震所需救援裝備物資。

台灣搜救隊預計台灣時間15日下午3時返抵國門。（編輯：高照芬）1120215