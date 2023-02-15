更多編輯台推薦新聞：
我的法國影展落幕 「空姐沒有明天」摘評審團大獎
娛樂

我的法國影展落幕 「空姐沒有明天」摘評審團大獎

台灣愛心援助土耳其 強震捐款管道彙整一次看
政治

台灣愛心援助土耳其 強震捐款管道彙整一次看

室內口罩令2/20鬆綁 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看
生活

室內口罩令2/20鬆綁 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
土敘強震
台灣伸援
新聞專題
台灣伸援6/91
首頁 / 政治

台灣搜救隊返台 土耳其機場響起5分鐘掌聲致謝[影]

2023/2/15 07:37（2/15 10:07 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣搜救隊14日於伊斯坦堡搭機返台，機場電子告示欄可見「感謝81隊搜救隊」的內容，並展示台灣等國旗幟。中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡攝 112年2月15日
台灣搜救隊14日於伊斯坦堡搭機返台，機場電子告示欄可見「感謝81隊搜救隊」的內容，並展示台灣等國旗幟。中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡攝 112年2月15日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡14日專電）台灣搜救隊赴土耳其展開震災救援任務，打響台灣知名度及拉近雙邊人民距離。除了一路有民眾提供各式物資及表達謝意外，搜救隊今天於伊斯坦堡機場搭機返台時，現場更響起長達4至5分鐘的掌聲。

土耳其東南部與敘利亞接壤地區6日發生規模7.8強震，近3萬8000人罹難，人數仍在增加中。台灣搜救隊出動130人、5犬馳援。經通盤考量，搜救隊於12日撤離，今天晚間在伊斯坦堡機場搭乘專機返台，駐土耳其代表黃志揚及伊斯坦堡台灣貿易中心代表等送機。

伊斯坦堡機場電子告示欄可見「感謝81隊搜救隊」的內容，並展示台灣等國旗幟，機場人員及民眾也興奮與隊員合影，感謝這批飛越8000公里投入第一線救援的英雄。

▼土耳其航空資訊媒體Hava Sosyal Medya於推特上分享台灣搜救隊返台影片。

一位搜救隊隊員對中央社表示，每回見到土耳其民眾將右手放在左胸前表達感念之情，心裡總覺得「我只是盡自己的責任而已，不必謝」。這句話或許平凡無新意，卻道盡所有搜救隊隊員的心聲。

台灣隊此行赴災區阿德亞曼（Adiyaman）搜救獲土耳其媒體報導，打響台灣知名度，也創下數個首次，例如就地移交器材供土耳其震災後期救援所用。

台灣搜救隊將所攜帶4噸的搜救裝備器材，捐給曾於921震災時抵台協助救災的伊斯坦堡志工團體搜救協會（AKUT）搜救隊。

根據消防署新聞稿，這次捐助的救援裝備器材約4噸、分3大類，包括有救援類，含破壞及支撐器材等，可用於破壞及支撐倒塌建築物來救援受困者；後勤類，含營地作業用帳篷及發電機等；醫療類，含創傷包紮固定所需醫療耗材等，都為土耳其震災後期救援、復原重建階段及面對未來潛存地震所需救援裝備物資。

台灣搜救隊預計台灣時間15日下午3時返抵國門。（編輯：高照芬）1120215

#土耳其
#台灣搜救隊
#土敘強震
延伸閱讀
土耳其強震男子受困198小時 中華搜救總隊成功救出台灣搜救隊4噸器材暖捐土耳其AKUT 強化互助機制台灣首次專案包機送17.6噸物資到土耳其 公私協力展現國人愛心台灣搜救犬Sato馳援土耳其 「救人決心堅定」曾獲審查員盛讚
黃志揚
駐土代表新春開講 宣傳台灣特色鼓勵學生赴台就學駐土耳其代表接受專訪 籲靈活務實提升台土關係
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
土耳其強震男子受困198小時 中華搜救總隊成功救出[影]