台灣首次專案包機送17.6噸物資到土耳其 公私協力展現國人愛心

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土耳其東南部與敘利亞接壤地區6日發生規模7.8強震，賑災基金會找來台灣NGO團體所募集的物資，13日上午透過長榮航空包機運送，在落地後交給土耳其政府救災使用。中央社記者吳睿騏桃園攝 112年2月13日

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（中央社記者吳睿騏桃園13日電）土耳其東南部與敘利亞接壤地區6日發生規模7.8強震，台灣特搜隊完成任務將搭包機返台，賑災基金會透過國內非營利組織募集17.6噸物資，將由今天出發的包機送交土耳其政府使用。

土耳其駐台代表貝定可（Muhammed Berdibek）與夫人也特別到桃園國際機場代表土國接受物資捐贈，他透過翻譯表示，非常感謝台灣各界給予的支持並捐贈物資，現場看到的只是其中一小部分，長榮航空的包機已經滿艙，透過長榮航空與賑災基金會協助募集的物資將送往土耳其，非常感謝大家。

財團法人賑災基金會執行長吳欣隆接受媒體聯訪表示，台灣在7日就有包機將90名特搜隊員及2隻搜救犬等送到伊斯坦堡協助救災，目前已確定長榮航空包機將於土耳其時間14日晚間10時30分載送搜救隊員返台，班機預計於台灣時間15日抵達桃園國際機場。

吳欣隆指出，考量去程是空機，賑災基金會10日就找來台灣NGO團體，詢問是否能募集物資利用空機一併送去，而台灣海外援助發展聯盟、中華民國紅十字會、佛教慈濟基金會、法鼓山慈善基金會、基督教芥菜種會5個單位於11日就募集了共17.6噸的物資，將透過上午10時30分出發的包機運送，在落地後交給土耳其政府救災使用。

吳欣隆表示，除了這一批物資，後續還有物資將透過其他管道送往土耳其。

吳欣隆說，這次馳援土耳其救災行動是台灣第一次採用專案包機模式進行海外人道救援，除了是特搜隊單一次最大量運載人力裝備出勤，也是第一次在公私協力下迅速集結物資直送海外，除展現國人豐沛的愛心之餘，也為迅速動員的組織實力留下見證。

吳欣隆表示，109年起，兼任賑災基金會董事長的行政院政務委員張景森即就專案包機進行海外人道救援計畫，邀集內政部、外交部、交通部及中華、長榮2家航空公司進行研商，專案包機以「最短時間、充分配合需求」為目標，運用現有各項資源建立國際規格的完善救災機制。（編輯：張銘坤）1120213