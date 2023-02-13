長榮專機將接回台灣搜救隊 送17噸物資至土耳其

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（中央社記者陳俊華台北13日電）財團法人賑災基金會今天表示，長榮航空專機上午10時30分將從桃園國際機場飛往土耳其，接回台灣搜救隊，這趟班機並無載客，但運載超過17噸緊急救難物資，直送土耳其政府運用於救災。

土耳其東南部與敘利亞接壤地區6日發生規模7.8強震，罹難者已逾3萬3000人，並仍在增加中。台灣搜救隊分別在台灣時間6、7日出動2批人員參與救援，第1梯次40名救援人員、3隻搜救犬，第2梯次90名搜救人員及2隻搜救犬，共計130人、5隻搜救犬。

賑災基金會透過新聞稿指出，台灣搜救隊因配合土耳其救災規劃，12日撤離災區、13日將抵達伊斯坦堡；長榮航空專機預定當地時間14日晚間10時30分搭載台灣搜救隊由伊斯坦堡起飛，台灣時間15日抵達桃園國際機場。

賑災基金會表示，接獲搜救隊預定返台的時間後，10日立即緊急召開會議，邀駐台北土耳其貿易辦事處、長榮航空、外交部、內政部消防署、衛福部、行政院災害防救辦公室等單位，以及台灣海外援助發展聯盟、中華民國紅十字會、世界展望會、佛教慈濟基金會、法鼓山慈善基金會、基督教芥菜種會等6個非營利組織與會，協調專機去程運載物資等作業。

賑災基金會說，專機將運送非營利組織協助募集土耳其震災所需的救援物資，相關物資在12日午間由全台各地分別送抵長榮空運倉儲，並於今天上午8時30分在桃園機場C6停機坪集合，由土耳其貿易辦事處代表貝定可（Muhammed Berdibek）接受物資捐贈。

賑災基金會指出，這次共募集17.6噸緊急救援物資，分12貨盤由長榮航空承運，專機於今天上午10時30分飛往伊斯坦堡，接回在土耳其奮力救災的台灣搜救英雄們，並將救援物資交由當地政府接手救災運用。

這次馳援土耳其救災行動是台灣第一次採專案包機模式進行海外人道救援，賑災基金會說，除了是搜救隊單一次最大量運載人力裝備出勤，也是第一次在公私協力下迅速集結物資直送海外，展現台灣民眾豐沛的愛心，也見證迅速動員的組織實力。（編輯：郭無患）1120213

台灣國際搜救隊將可供運用的救援物資贈送阿德亞曼省，由土耳其外交部協調官亞茲甘（Ceren Yazgan）大使（前排左4）代表接受。（外交部提供）中央社記者黃雅詩傳真 112年2月13日