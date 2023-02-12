土耳其教授難過台灣搜救隊被請走 消防署：救災優先

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土耳其教授葉瑪思（前）除了協助台灣搜救隊翻譯外，也見他協助搬運物資張羅大小事。中央社記者鍾佑貞阿德亞曼攝 112年2月11日

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（中央社記者黃麗芸台北12日電）針對協助台灣搜救隊翻譯的土耳其教授葉瑪思受訪難過提到，台灣搜救隊日前發現疑有生還者地點卻被請走，消防署今天說，考量受災國需求及民情，一切以救災優先，一本初心。

土耳其與敘利亞邊界強震釀逾2.8萬人死亡，多國搜救隊馳援。協助台灣搜救隊擔任翻譯的土耳其教授葉瑪思近日受訪時表示，台灣搜救隊日前發現疑似有生還者的一處地點後，土國當地單位進入準備開挖，請台灣搜救隊先離開，「我們土耳其這邊因為想要名聲」，客氣地把台灣搜救隊「趕走」。

對此，消防署今天透過新聞訊息表示，「台灣搜救隊一切以救災優先，一本初心！」

消防署說，台灣搜救隊本於人道救援的立場與精神，除積極執行救援外，也考量受災國當地的需求、民風與民情，為不影響搜救工作執行，都全力配合現場分區協調中心及當地政府的要求執行搜救工作，以達最高搜救能量。（編輯：張銘坤）1120212