慈濟送暖土耳其 首批物資抵達災區

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慈濟基金會表示，第一批援助土耳其的賑災物資已於土耳其時間12日清晨送達，後續將由當地政府分配發放；慈濟內湖園區尚有龐大賑災物資需整理，各地前來慈濟內湖園區的志工與民眾持續進行分類、打包。（慈濟基金會提供）中央社記者張雄風傳真 112年2月12日

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（中央社記者張雄風台北12日電）慈濟基金會表示，第一批援助土耳其的賑災物資，已於土耳其時間今天清晨5時30分送達，後續將由當地政府分配發放；目前仍有龐大物資需整理、分類，盼儘快送往災區供救援使用。

土耳其南部與敘利亞接壤的地區當地時間6日凌晨發生規模7.8強震，造成嚴重死傷。

慈濟基金會今天發布新聞稿表示，急送1358箱、共8148條加厚版賑災毛毯，於土耳其時間今天清晨5時30分已全數送抵土耳其，並轉往災區的阿達那（ADANA）機場，後續由土耳其政府分配至各災區與發放。

慈濟說明，慈濟內湖園區於昨天下午正式裝箱完成，送出第一批台灣民眾愛心捐贈土耳其的救災物資共超過150公噸；也協調國軍軍車協助運送物資。

慈濟表示，因送往慈濟內湖園區尚有龐大的土耳其賑災物資需要整理、分類、打包，因此各地前來慈濟內湖園區的志工與民眾持續整理，期許將台灣的物資儘快運到土耳其災區進行救援使用。（編輯：張雅淨）1120212