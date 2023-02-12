陳偉殷捐贈物資到土耳其 兒子也說要捐壓歲錢

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前旅外棒球好手陳偉殷關心土耳其震災狀況，即使身在美國也拜託在台灣的親友幫忙捐贈物資，陳偉殷的兒子也說要拿壓歲錢出來捐。（圖取自facebook.com/WILLWINCHEN）

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（中央社記者楊啟芳台北12日電）近日土耳其與敘利亞邊界發生強震，災情嚴重，前旅外棒球好手陳偉殷關心土耳其的狀況，即使身在美國也拜託在台灣的親友幫忙捐贈物資，陳偉殷的兒子也說要拿壓歲錢出來捐。

土耳其與敘利亞邊界2月6日凌晨發生規模7.8強震，造成嚴重死傷，無數建物被震垮或受損。

人在美國的陳偉殷昨晚於個人社群媒體發文為土耳其加油，他表示，「這幾天『遙控』在台灣的朋友，幫忙處理捐贈物資的事，在討論的時候，兒子也聽到了，他們2個立刻表示，他們也要拿出自己的壓歲錢來幫助土耳其的災民，希望這些物資能儘快送到災民手上。」

目前37歲的陳偉殷在2020年季後和阪神虎隊簽下2年合約，不過去年6月被阪神虎隊放進指定讓渡名單，成為自由球員，目前仍沒有球隊。陳偉殷近年一直都有肩膀傷勢在身，去年7月動手術，徹底解決問題，目前正在復健中，已經開始傳接球。（編輯：張雅淨）1120212