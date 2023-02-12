台灣搜救隊馳援土耳其任務結束捐重要裝備 持國旗列隊致敬[影]

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（中央社記者黃麗芸台北12日電）土耳其強震過後近1週，災區進入全面開挖階段，台灣搜救隊今天傍晚結束搜救任務，130人分批撤離，除向災區致敬，並捐出部分重要器材裝備給災區使用，全隊預計於15日返國。

土耳其東南部與敘利亞接壤地區6日發生規模7.8強震，罹難者已逾2萬8000人。台灣搜救隊分別於台灣時間6、7日出動2批人員參與救援，第1梯次有40名救援人員、3隻搜救犬，第2梯次為90名搜救人員及2隻搜救犬，共計130人、5隻搜救犬。

強震發生迄今近7天，土耳其當地政府已開始派遣大量重機械進入災區開挖，並接管分區協調中心（SCC1），因現場環境惡劣，搜救作業難以進行，現場搜救任務告一段落。

影片來源：中央社國際組

台灣搜救隊指揮官經通盤考量後，決定於當地時間12日開始撤離，預計14日晚間抵達土耳其伊斯坦堡機場搭乘長榮航空專機，全隊預計台灣時間15日返抵國門。

消防署今天晚間透過新聞訊息表示，台灣搜救隊搜救任務結束，全體列隊向災區致敬，並於12日傍晚5時40分（台灣時間）進行分批撤離，前往土耳其阿德亞曼（Adiyaman）機場。

根據消防署相關規劃資料，台灣搜救隊預計14日晚間抵達伊斯坦堡機場，隨後全隊再搭乘長榮航空專機於15日下午返抵國門（台灣時間）。

台灣搜救隊成員之一的台北市搜救隊在臉書（Facebook）發文表示，土耳其搜救任務結束，災區進入全面開挖階段，為持續協助土耳其當地搜救隊伍，在消防署協調整合下，台北市搜救隊捐贈各式重要器材裝備。

其中，包括移動式三角照明燈4組、手提照明燈8個、鋼筋剪斷器2組、碎石機6組、發光繩4組、發電機8組、飲用水100箱、20公升汽油桶10桶、露營燈10個及延長線盤8組等。

台北市搜救隊指出，希望土耳其在台灣搜救隊返台後仍順利地執行救災作業，受災城市也能盡速復原重建，「只要你需要我們，我們立即就來！我們來自台灣！我們是台北市搜救隊！」（編輯：戴光育）1120212