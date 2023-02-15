關懷土耳其地震災民 新北藥師公會捐保暖衣物

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新北市藥師公會15日表示，日前發起土耳其賑災活動，藥師們慷慨解囊，捐助新台幣20餘萬元購買台灣製保暖外套，廠商也響應愛心公益，加贈4箱羽絨外套，趕在12日截止前，由藥師公會理事長許有杉（右）等人到慈濟基金會內湖園區完成捐贈。（新北市藥師公會提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 112年2月15日

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（中央社記者黃旭昇新北15日電）新北市藥師公會今天表示，為土耳其地震災民購買保暖外套獲響應，日前捐助價值約新台幣20餘萬元保暖衣物，在紅十字會與慈濟基金會協助下運往土耳其，協助災民度過低溫氣候。

新北藥師公會公益委員會今天表示，日前發起土耳其賑災活動，募款購買保暖衣物供地震災民保暖。由於土耳其駐台辦事處委託慈濟代收震災愛心物資，超出預期數量，緊急宣布募集活動提前結束，比原先公會募款籌備期提前，因此措手不及。

公益委員會主委吳明慧告訴中央社記者，公會緊急找可能的管道協助運送物資去土耳其；剛好中華民國紅十字會也有一批物資要賑災，於是轉請國際慈濟人醫會幫忙，晚上加班協助將外套物資裝箱，以符合出口規格打包，不需志工重新整理。

公會表示，藥師們慷慨解囊，捐助新台幣20餘萬元購買台灣製的保暖外套，廠商也響應愛心公益，還加贈4箱羽絨外套。趕在12日截止前，由新北市藥師公會理事長許有杉等人，前往慈濟基金會內湖園區完成捐贈，盼望外套能真正幫災民們渡過嚴寒氣候。

新北藥師公會表示，另外，今年1月藥師節期間，發起幫助花蓮縣玉里天主堂的「日出家園興建計劃」獲熱烈響應，善款總金額新台幣50萬元，2月13日趁天主堂神父劉一峰到台北市檢查身體之便，特地前往北市見面並由許有杉等人完成捐贈。

公會說，劉一峰被玉里鎮民稱作「神父爸爸」，藉資源回收的收入照顧憨兒、街友等弱勢；劉一峰凡事親力親為，為街友等提供工作機會，還要隨時處理突發狀況。日出家園興建計劃是為了照顧更生人、身障者、街友與多重身分的弱勢者。（編輯：李錫璋）1120215