台灣搜救隊員憶土耳其震災任務：歷年來最光榮難忘經驗

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台灣搜救隊結束土耳其救災任務返台，許多搜救隊員的家人特別趕到機場接機，有小朋友帶著家人自製、上頭寫有「歡迎英雄爸爸回台」字樣手板迎接。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 112年2月15日

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（中央社記者吳睿騏桃園機場15日電）台灣搜救隊結束土耳其救災任務返台，內政部長林右昌前往接機表示，搜救隊受到國際團隊高度肯定，總統蔡英文將親自接見設宴款待。隊員們則表示，這次搜救經驗令人難忘。

台灣搜救隊搭乘的長榮航空包機，今天下午2時46分抵達桃園國際機場，林右昌、外交部政務次長李淳及土耳其駐台代表貝定可（Muhammed Berdibek）等人，都出席返國接機儀式，向搜救人員獻花致意。

許多搜救隊員的家人特別趕到機場接機，有的小朋友帶著家人自製、上頭寫有「歡迎英雄爸爸回台」字樣手板，緊緊抱著家人不放；也有親友全家出動熱淚盈眶緊緊抱著返台的搜救隊員；更有女友親自跑到桃機接機，就是為了在第一時間看到分別已久的男友。

台灣搜救隊12日結束搜救任務撤離土耳其，15日返台抵達桃園機場。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 112年2月15日

台灣搜救隊結束土耳其救災任務返台，內政部長林右昌（右1）15日下午前往接機，向搜救人員獻花致意。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 112年2月15日

台灣搜救隊結束土耳其救災任務返台，搭乘的長榮航空包機15日下午抵達桃園國際機場，有搜救隊員的親友全家出動，前往機場接機。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 112年2月15日

林右昌接受媒體聯訪時表示，這次是代表總統蔡英文與行政院長陳建仁歡迎台灣搜救隊英雄返台，搜救隊在救災過程受到國際團隊高度肯定，今天隊員載譽歸國，他特別來歡迎隊員們，過程一切都順利平安，蔡總統和陳院長會在23日親自接見並設宴款待。

消防署特種搜救隊副隊長黃博村表示，隊員們在伊斯坦堡機場獲得民眾如雷掌聲，讓他感動到快哭了，隊員們的付出受到土耳其認可，他說，當地的氣候相當寒冷，但面對蔡總統的視訊打氣與關心，大家都表示不會感到冷，也會努力搜救，這是他歷年來救災最難忘的經驗，但也是最光榮的，現在身上還有多處凍傷。

黃博村說，隊員們抵達伊斯坦堡時正下著雪，但幸運的是，在轉往阿德亞曼（Adiyaman）建立營地時天氣好轉，也增加搜救機會，他強調，台灣實施「全國各級搜救隊伍能力分級檢測」NAP認證方式，這次真的發揮作用，未來會持續推動。

影片來源：中央社

台灣救援隊伍與土耳其救援隊10日發現一名女子受困水泥柱下，經近20小時救人，順利協助女子脫困，將人送往醫院治療。（消防署提供）

來自台北市搜救隊的林清文指出，由於當地氣候惡劣，可能影響待救者生命徵象，在分秒必爭情況下，現場其實相當緊張，一定要盡可能用最快最有效率方式，把受困民眾救援出來，這也是搜救隊員們面臨最大挑戰。

屏東縣搜救隊員葉正隆表示，由於負責災區距離遙遠，花了很多時間在車程上，過程其實相當辛苦，由於土耳其政府大型機具已進入災區開挖，搜救隊任務也告一段落，但他也說，當地氣候寒冷，隊員們長期工作身體又癢又累，只能把水燒開清洗身體，這樣的過程令人相當難忘。

土耳其東南部與敘利亞接壤地區6日發生規模7.8強震，近3萬8000人罹難，人數仍在增加中。台灣搜救隊出動130人、5犬，分二梯次於6日、7日前往馳援，經過通盤考量，搜救隊於12日結束搜救任務撤離，並將所攜帶4噸搜救裝備器材，捐給曾於921震災時抵台協助救災的伊斯坦堡志工團體搜救協會（AKUT）搜救隊。（編輯：方沛清）1120215