台灣搜救隊包機返台 長榮空服員喜迎英雄返台
2023/2/15 15:24（2/15 19:26 更新）
台灣搜救隊結束土耳其救災任務，搭乘長榮航空包機返台，15日下午抵達桃園國際機場。圖為長榮空服員在包機送上零食及卡片，向救災英雄表示感謝，並合影留念。（桃園機場記者聯誼會提供）中央社記者吳睿騏桃園機場傳真 112年2月15日
（中央社記者吳睿騏桃園機場15日電）台灣搜救隊結束土耳其救災任務，今天搭乘長榮航空包機返台，空服員在包機送上蛋糕、零食及卡片，向救災英雄表示感謝，內政部長林右昌特別前往接機，歡迎隊員們返台。
台灣搜救隊搭乘的長榮航空包機於下午2時46分抵達桃園國際機場，長榮的空服員也在返程班機上送上蛋糕、零食及卡片，並開心合影留念，以行動向隊員們表示感謝，不少地勤人員也鼓掌歡迎他們返台。
林右昌、外交部政務次長李淳及土耳其駐台代表貝定可（Muhammed Berdibek）等人，都出席台灣搜救隊返國接機儀式，向搜救人員獻花致意。
土耳其東南部與敘利亞接壤地區6日發生規模7.8強震，造成近4萬人死亡，人數仍在增加中。台灣搜救隊出動130人、5犬，分二梯次於6日、7日前往馳援，經過通盤考量，搜救隊於12日結束搜救任務撤離，並將所攜帶4噸搜救裝備器材，捐給曾於921震災時抵台協助救災的伊斯坦堡志工團體搜救協會（AKUT）搜救隊。（編輯：方沛清）1120215
土耳其東南部與敘利亞接壤地區6日發生規模7.8強震，近4萬人罹難，人數仍在增加中。台灣搜救隊出動130人、5犬，分2梯次前往馳援，經通盤考量，在12日結束搜救任務撤離，15日下午抵達桃園國際機場。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 112年2月15日
台灣搜救隊結束土耳其救災任務，搭乘長榮航空包機返台，15日下午抵達桃園國際機場。圖為返程班機上，空服員送蛋糕及卡片，向隊員們表達感謝。（桃園機場記者聯誼會提供）中央社記者吳睿騏桃園機場傳真 112年2月15日
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