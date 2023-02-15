土耳其重建路迢迢 駐台代表：下階段最需貨櫃屋

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（中央社記者黃雅詩台北15日電）土耳其駐台代表貝定可今天表示，強震救災現階段重心是把募集到的愛心物資運回土耳其，下階段則需大量「貨櫃屋」安置災民， 他對台灣助人精神很感動，「只要有台灣，就沒有界限」。

土耳其與敘利亞邊界6日凌晨發生規模7.8強震，造成嚴重死傷，無數建物被震垮或受損。災民無家可歸之際還得面對寒冬低溫。包括台灣歐美在內，多國皆派員協助救災。

貝定可（Muhammed Berdibek）與妻子今天上午照例到慈濟在內湖的愛心物資集散處幫忙，並親自加入志工搬貨行列，示範如何以「人龍接力」方式有效率地搬運一箱箱沉重物資，並不斷感謝持續湧入幫忙的志工。

志工裡不乏年輕人、孩童，民進黨立委何志偉上午也穿上慈濟背心到場協助，想到土耳其震災的慘狀，何志偉不禁落淚，貝定可也回以深深擁抱。

貝定可接受中央社記者專訪時說，最近幾天慈濟的愛心物資集散倉庫已變成實質的土耳其駐台辦事處，他和妻子、全體同事約11人都進駐倉庫工作，分別負責接收物資、清點、運送、媒體溝通等，「我們常從早上9點忙到超過晚上11點，但沒人在意，因為還有很多人急需援助」。

貝定可說，他每天到內湖物資中心都帶來不同指令，因為必須和土國救災指揮中心即時聯繫，調整急缺物資的運送順序，包括保溫瓶、毛毯、發電機、電暖爐等，他計劃把過程拍成短片，紀錄台灣人愛心幫助土耳其的點滴。

貝定可表示，他很感動每天約有2000名台灣志工來幫忙，面對大量湧入的物資，「沒有這些志工，我們真不知道該怎麼辦」，他看到甚至有人帶5歲小孩來幫忙，讓他對未來備感希望，「這些孩子長大會拯救世界」。

貝定可也特別澄清，先前宣布提早結束募集物資，單純是因駐台辦事處的處置能量有限，接下來駐處還會繼續募集其他物資，第二階段主要需要貨櫃屋，第三階段則需重建資源，預估重建期恐達1年以上。

他並指出，「貨櫃屋」安置災民方面，目前已有些企業主動表達願意協助，讓他對台灣助人精神很感動，「只要有台灣，就沒有界限」。（If there is Taiwan, there’s no limit.）

對於台灣搜救隊選在今天返台，貝定可說，這是按照預定時程計畫，因為全世界很多搜救隊前去土耳其，必須安排飛機接駁等事宜，原本協調時就提供台灣搜救隊13日、14日兩個回程時間選擇，搜救隊出發與抵達時，他也都親自到機場歡送、迎接，「我對台灣搜救隊的感謝，說再多次也不夠」。

談到土耳其搜救隊曾來台協助九二一大地震救災，貝定可說，台灣與土耳其都曾遭受嚴重地震侵襲，特別能感同身受，「這是互相的，我們彼此幫助。」

對於佛教團體慈濟成為這次協助主力，是否也有跨宗教合作意義？貝定可說，他自己是虔誠穆斯林，志工多為虔誠佛教徒，但大家共同目標都是拯救生命，在災難面前沒有宗教信仰歧異的問題。（編輯：郭無患）1120215

土耳其駐台代表貝定可（Muhammed Berdibek）（中，繫領帶者）15日在慈濟內湖園區，向前來幫忙整理土耳其賑災物資的志工表達感謝，比讚致意。中央社記者王飛華攝 112年2月15日

土耳其駐台代表貝定可（Muhammed Berdibek）（中右，繫領帶者）15日在慈濟內湖園區，向協助清點、打包賑災物資的志工表達感謝，並合影。中央社記者王飛華攝 112年2月15日