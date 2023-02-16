土耳其強震228小時過後 一家3口幸運獲救

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62歲災民貝爾貝（圖）是糖尿病患，他靠著僅有的一瓶水維生，水喝完就喝自己的尿液，在瓦礫堆下苦撐187小時後最終獲救。（路透社）

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（中央社卡拉曼馬拉斯城15日綜合外電報導）土耳其強震發生超過228小時，救難人員今天在南部城市安塔基亞（Antakya）一棟倒塌公寓中，救出一名婦女艾拉（Ela）和她的兩名孩子。

路透社報導，土耳其東南部與敘利亞接壤地區6日發生規模7.8強震，罹難人數已超過4萬1000人。

救難人員今天在靠近震央的卡拉曼馬拉斯城（Kahramanmaras）倒塌建築瓦礫堆中，接連救出2名婦女，救難團隊開心地相互打氣和擁抱。

土耳其國營的安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）也報導指出，強震發生228小時後，婦女艾拉和她兩名孩子今天在安塔基亞市一棟倒塌的公寓中被救難人員救出。

另外也有災民分享倖存經歷。62歲災民貝爾貝（Huseyin Berber）是糖尿病患，地震當下他在自家一樓，身旁的冰箱和櫥櫃撐起倒塌的牆壁，所幸還有一張扶手椅可坐及一張地毯能保暖，他靠著僅有的一瓶水維生，水喝完就喝自己的尿液，在瓦礫堆下苦撐187小時後最終獲救。

他在麥新港市（Mersin）的醫院病床上受訪說：「我不斷喊了又喊、喊了又喊，沒有人聽到我的聲音，我喊到喉嚨發疼…接著有人伸手進來碰到我的手，他們把我從那裡拉了出來。我從一個非常小的洞裡出來，這讓我有點害怕。」

土、敘強震造成重大死傷，另有數以百萬民眾急需人道援助，許多倖存者在氣溫近乎冰點的寒冬中無家可歸。

隨著黃金救援時間已過，受困者生還希望愈來愈渺茫，救援行動也所剩無幾，重點已轉變為對倖存者的援助。

由於災區的衛生基礎設施大多被地震破壞或無法使用，如何避免民眾感染疾病是衛生當局面臨的艱鉅挑戰。（譯者：張茗喧/核稿：陳彥鈞）1120216