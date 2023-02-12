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土敘強震增至3萬3000死 土耳其當局逮上百可疑建商

2023/2/12 23:17（2/13 07:17 更新）
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土耳其鄰近敘利亞邊界地區6日強震，已造成3萬3179人喪生。圖為12日土耳其阿德亞曼民眾在倒塌的建築物附近。（路透社）
土耳其鄰近敘利亞邊界地區6日強震，已造成3萬3179人喪生。圖為12日土耳其阿德亞曼民眾在倒塌的建築物附近。（路透社）
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（中央社伊斯坦堡12日綜合外電報導）土耳其鄰近敘利亞邊界地區6日發生規模7.8強震，迄今已知兩國有逾3萬3000人喪生，數千棟建築倒塌，民眾呼籲當局究責，土耳其政府今天表示已下令逮捕113名涉案建商等人。

根據最新統計，土耳其在這次強震至少有2萬9605人喪生，鄰國敘利亞則有3574人，使得罹難總人數來到3萬3179人。

路透社報導，土耳其副總統歐克台（Fuat Oktay）表示，在受震災影響的10省有數以千計房屋倒塌，政府已列出131名相關嫌犯，並對其中113人發出逮捕令。

他又說：「我們會周密處理此事，直至完成必要司法程序，尤其是針對遭受重大損壞和導致傷亡的建築物。」

歐克台指出，司法部已在震災災區各省設立地震犯罪調查組，查究震災造成的傷亡。

環境部長庫倫（Murat Kurum）表示，根據對超過17萬棟建築物所作評估，災區有2萬4921棟建築倒塌或嚴重受損。

土耳其反對黨曾指控總統艾爾段（Tayyip Erdogan）的政府失職，未嚴格執行建築法規，而且濫用自1999年上次大地震以來徵收的鉅額地震稅。地震稅的目的原本是要用於協助建築物加強抗震能力。

國營安納杜魯新聞社（Anadolu）報導，在災情嚴重的阿達那省（Adana），檢方對倒塌建物進行調查後已下令逮捕62名相關人士；迪亞巴克爾省（Diyarbakir）檢方也下令逮捕33人。

此外，尚勒烏爾法省（Sanliurfa）和奧斯曼尼耶省（Osmaniye）也各有8人和4人被捕，都與據信因為有問題而被強震摧毀的建築物有關。

據安納杜魯新聞社報導，警方還在一名地產開發商10日想從伊斯坦堡機場搭機飛往蒙特內哥羅（Montenegro）時將他逮捕，因為他在哈泰省（Hatay）安塔基亞市（Antakya）的建案在地震中倒塌。此人已在次日正式被收押。（譯者：林治平）1120212

影片來源：FRANCE 24 English
#土耳其強震
#敘利亞
#艾爾段
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