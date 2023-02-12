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土耳其強震第6天親友下落不明 家屬焦急在屍堆尋人

2023/2/12 20:31（2/12 21:32 更新）
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圖為土耳其災區卡拉曼馬拉斯城內9日一場為地震罹難者舉行的葬禮。（路透社）
圖為土耳其災區卡拉曼馬拉斯城內9日一場為地震罹難者舉行的葬禮。（路透社）
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（中央社土耳其卡拉曼馬拉斯12日綜合外電報導）土耳其敘利亞強震第6天，許多人仍下落不明，心急如焚的家屬湧向災區的體育館、醫院的停屍間和墓園，希望在罹難者屍體中，尋找到失蹤的親人。

急著尋找失蹤姑姑下落的尤古（Tuba Yolcu）說：「我們聽說（當局）一段時間後，就不會繼續留下遺體，供（親友）辨認，他們說將把屍體運走下葬。」

一名試圖安撫家屬的檢察官安慰說：「每具身分不明的遺體最終都會回到家人身邊。別擔心，每具不明身分遺體都會抽取血液樣本。」

6日規模7.8強震襲擊卡拉曼馬拉斯地區，造成當地和敘利亞嚴重災情，已奪走逾2萬8000條人命。

在搜救作業時找不到至親的家屬，每具屍體或每個屍袋，甚至裹著毯子的屍體都會逐一檢查。

一名穿著防護衣的犯罪現場調查人員告訴法新社：「我們把（遺體的）臉給他們的直系親屬看。」

葬儀社車輛載走一具又一具的遺體，接著逐一下葬。

頸間掛著相機的調查人員說：「倘若（罹難者）身分不明，我們將採取指紋和牙齒樣本，與他們的親人比對。」

在四處都是微凸新墳的墓園裡，約2000具遺體已確認身分。

土耳其宗教事務局官員賽克曼（Yusuf Sekman）指出，即使身分無法辨識的遺體也會依照尋獲位置標記。如此一來，親友就可依照尋獲的地址尋找親人。「從他們身上取得的樣本會標記在屍袋上」，以利辨認。

土耳其衛生部長克札（Fahrettin Koca）10日表示，他希望這些身分不明屍體可以確認身分，並表示政府將竭盡所能。

克札說：「我們上傳身分不明罹難者的照片至一個特殊的軟體，以利比對。」（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1120212

#土耳其
#克札
#法新社
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