土耳其強震搜救奇蹟 35歲男子受困149小時獲救

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

土耳其強震發生約149小時，羅馬尼亞搜救隊在土耳其東南哈泰省災區救出一名35歲男子。（安納杜魯新聞社）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社土耳其安塔基亞12日綜合外電報導）土耳其強震後第6天再傳好消息，搜救隊今天從瓦礫堆中救出一名男子。土耳其敘利亞強震死亡人數已超過2萬8000人，罹難人數料繼續攀升。

美國有線電視新聞網土耳其語頻道（CNN Turk）報導，強震發生約149小時，羅馬尼亞搜救隊在土耳其東南哈泰省（Hatay）災區救出一名35歲男子。

搜救隊說：「他健康狀況良好，可以說話。他說，『快把我弄出去，我已有幽閉恐懼症』。」

搜救隊將他救出後，裹上急救毯，放在擔架上，相互擁抱後，抬上一旁等候的救護車。

遭外界質疑救援不力的土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）承諾將在數周內展開災區重建行動，他說，數十萬棟建築已被夷為平地。

路透社報導，在敘利亞，震災最嚴重的叛軍掌控地區，許多因內戰顛沛流離的民眾，在強震毀了棲身之所後，再度無家可歸。而叛軍掌控地區獲得的援助，遠遠不如政府控制的地區。

歐洲聯盟駐敘利亞大使呼籲敘利亞政府不要將人道救援政治化，並駁斥有關震後歐盟未提供敘利亞適當協助的抨擊。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1120212