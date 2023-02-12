土耳其強震 10歲小女孩受困147小時奇蹟獲救[影]
2023/2/12 20:04（2/12 20:54 更新）
（中央社伊斯坦堡12日綜合外電報導）土耳其南部接壤敘利亞的地區6日發生規模7.8強震，伊斯坦堡市政當局今天指出，強震過後147小時，受困在土耳其南部哈泰省建物倒塌瓦礫堆中的一名10歲小女孩已經獲救。
伊斯坦堡市政當局分享給美國有線電視新聞網（CNN）的影片顯示，搜救團隊把這位名叫朱蒂（Cudi）的女孩從瓦礫堆中拉出來，並用擔架把她抬走。
影片中可以聽到有人說：「朱蒂是我們的摯愛，心愛的朱蒂。」
還有一名35歲男性生還者，今天也在哈泰省（Hatay）一棟6層樓公寓建築的倒塌瓦礫堆中被救出。
強震造成土耳其和敘利亞大量民眾喪命，兩國的死亡數來到至少2萬8192人，其中光是土耳其就有2萬4617人罹難。（譯者：陳彥鈞/核稿：林治平）1120212
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