土敘強震爆發一週 罹難人數突破3萬5000人

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（中央社安塔基亞/艾比斯坦13日綜合外電報導）美國有線電視新聞網土耳其頻道（CNN Turk）報導，救難人員今天從倒塌建物廢墟中救出一名女性。土、敘兩國遭遇規模7.8強震距今一週，罹難人數已突破3萬5000人。

路透社報導，救難隊在土耳其南部省分加濟安泰普（Gaziantep）救出被困170多個小時、40歲的卡雅（Sibel Kaya）。救難人員也在卡拉曼瑪拉斯（Kahramanmaras）的建物廢墟中發現3名倖存者，據信是一對母女和一名嬰兒。

隨著發現生還者的希望愈來愈渺茫，土耳其與敘利亞的罹難人數截至昨天合計逾3萬4000人，今天已突破3萬5000人，且似乎仍會持續攀升。

法新社報導，根據官方和醫療單位，在土耳其迄今已有3萬1643人喪生，敘利亞已有3581人罹難，死亡人數合計達到3萬5224人。這是土耳其自1939年以來死傷最慘重的地震。

俄羅斯聯邦緊急情況部表示，地震發生約160小時後，來自俄國、吉爾吉斯和白俄羅斯的救難隊昨天從土耳其一棟倒塌建築物中救出一名男子。

俄羅斯聯邦緊急情況部在社群媒體平台Telegram發文說，「救難隊花了超過4小時才把男子從瓦礫堆中救出」。根據隨文發布的影片，可見到救難人員從廢墟中抬出一名男子。

「救難人員冒著斷垣殘壁倒塌的致命風險，徹夜進行救援工作。」

土耳其南部城市安塔基亞市（Antakya）是受創最嚴重的城市之一，市中心商店老闆昨天將店內架上清空，以免遭到打劫。

當地居民和來自其他城市的支援者都表示，治安狀況正在惡化，到處傳出店家和倒塌房舍遭到洗劫的消息。

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）已表示政府將嚴懲打劫者。艾爾段在預定6月舉行的大選前面臨救災不力的質疑，預料將迎來執政20年最嚴峻的考驗。

土敘強震目前是本世紀死傷人數排名第6的天災，第5名是2005年巴基斯坦強震，造成至少7萬3000人死亡。

昨天在土耳其還有一對父女、一名幼童，以及一名10歲女孩幸運獲救，但這種場景愈來愈罕見，取而代之的是不斷攀升的罹難者人數。

在土耳其雷伊漢勒巿（Reyhanli）的一場葬禮上，蒙著黑紗的婦女們正在哭泣，卡車上不斷卸下罹難者遺體，有些遺體放在釘上棺蓋的木棺內，有些棺材沒有棺蓋，有些遺體只用毯子包覆。

倖存者則從斷垣殘壁中試圖尋找任何可用的東西。

在艾比斯坦（Elbistan），32歲的手機店老闆巴希文（Mustafa Bahcivan）說，他幾乎每天都回到廢墟看看。他翻起瓦礫堆，尋找是否有完整仍可銷售的手機。「這原本是最熱鬧的街道之一，現在全沒了。」（譯者：戴雅真/核稿：嚴思祺）1120213