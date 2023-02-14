土耳其遭7.8強震重創 損失可能高達2.5兆

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土耳其南部接壤敘利亞的地區6日發生規模7.8強震，罹難總數接近3萬6000人，並導致嚴重災損。圖為9日俯拍土耳其哈泰省災區。（路透社）

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（中央社安卡拉13日綜合外電報導）土耳其南部接壤敘利亞的地區6日發生規模7.8強震並導致嚴重災損，土耳其企業暨商業總會表示，強震造成的破壞可能使安卡拉當局損失多達841億美元（約新台幣2兆5400億元）。

路透社報導，2月6日發生的規模7.8強震，使土耳其和敘利亞兩國的罹難總數接近3萬6000人，而且目前看來還會持續攀升。

土耳其企業暨商業總會（Turkish Enterprise and Business Confederation）上週末發布報告指出，強震造成的損失成本高達841億美元，其中708億美元來自數以千棟民房的修繕，104億美元為國民所得損失，29億美元則是工作日的損失。

土耳其企業暨商業總會還提到，主要損失成本會用於房屋重建、輸電線路和基礎設施，以及滿足數十萬無家可歸民眾的短期、中期和長期庇護需求。

受強震影響的10個省分約有1340萬人口，約占土耳其全國人口15%，且占國內生產毛額（GDP）的近10%。

國際貨幣基金（IMF）執行董事莫海爾丁（Mahmoud Mohieldin）昨天在阿拉伯財政論壇（Arab Fiscal Forum）場邊表示，這次強震對於GDP的影響不大可能像1999年土耳其西北部強震那樣明顯，當年強震重創了工業中心地帶。

莫海爾丁還說，在歷經未來數個月的初步影響後，公私部門在重建方面的投資可能會帶動GDP成長。

儘管如此，經濟學家和官員估計，這起強震恐使今年的經濟成長減少2個百分點。

土耳其政府預估2022年經濟成長率為5%，強震發生前則預測2023年經濟成長率為5.5%。（譯者：陳彥鈞）1120214