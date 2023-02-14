土耳其地震救援奇蹟 3人受困198小時自瓦礫中獲救[影]
2023/2/14 17:04（2/14 20:41 更新）
土耳其強震約198小時後，18歲青年凱佛在南部一棟建築的瓦礫中被救出。（ Ihlas News Agency via 路透社）
（中央社伊斯坦堡14日綜合外電報導）美國有線電視新聞網土耳其頻道（CNN Turk）報導，一名18歲土國青年凱佛今天在南部一棟建築的瓦礫中被救出，成為今早第3名震災獲救者，距上週強震來襲已過大約198小時。
路透社引述報導說，根據官方統計，上週規模7.8地震以及震後的一次餘震已造成土國南部和敘利亞西北部3萬7000人以上喪生，此一人數還可能大幅增加。
電視畫面顯示，凱佛（Muhammed Cafer）在土國阿德亞曼省（Adiyaman）被救難人員從倒塌的建築中救出，戴上了氧氣罩並吊著點滴，固定在擔架上抬上了一旁等候的救護車，鏡頭中可看到他移動了手指。
在此之前不久，毗鄰省份卡拉曼馬拉斯（Kahramanmaras）的救難人員也從一棟公寓樓的廢墟中拖出了一對生還的兄弟。
國營安納杜魯新聞社（Anadolu）報導，這對兄弟是17歲的穆罕默德．葉尼納（Muhammed Enes Yeninar）和21歲的巴基．葉尼納（Baki Yeninar）。兩人都搭乘救護車送醫，目前情況不明。（譯者：張佑之/核稿：楊昭彥）1120214
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