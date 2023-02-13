搜救犬土耳其救災殉職 領犬員：希望全墨西哥都記得你[影]

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墨西哥派遣搜救隊赴土耳其救災，其中一隻搜救犬Proteo在救災行動中殉職。墨西哥公布Proteo生前英姿（左）與牠倒地接受治療的畫面（右）。（圖取自tiktok.com/@sedenamx）

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（中央社網站13日電）土耳其和敘利亞邊境6日發生芮氏規模7.8強震，墨西哥派遣搜救隊支援救災，其中一隻搜救犬Proteo在救災行動中殉職。墨西哥國防部秘書處（SEDENA）12日在官方推特證實噩耗：「謝謝Proteo英勇工作，任務結束了。」

非營利救援組織USAR FT1 CRM發布影片，墨西哥搜救隊在當地替Proteo舉行告別式，搜救隊員、軍方、領犬員排成兩列，隊員依序唱名搜救犬的名字，最後連續喊了3次Proteo，接著哨音響起，意味著Proteo的任務完成。

USAR FT1 CRM表示：「我們帶著榮譽告別一隻偉大的搜救犬，牠總是勇敢和迅速地工作，感謝Proteo讓我們能從更好的地方進行救援，並指引我們的尋獲任務成功。」USAR FT1 CRM感性地寫道，謝謝Proteo的存在。

墨西哥國防部秘書處上傳影片記錄Proteo生前英姿與牠倒地接受治療的畫面，領犬員在影片中悼念Proteo，「我為你感到驕傲，你從未放棄。」他難過地說Proteo無法隨隊回家，「我希望整個墨西哥都能永遠記得你，永遠不會忘記你，總有一天我們會再相見。」（編輯：趙敏雅）1120213