土耳其強震災區超市藥局遭打劫 商家急清空店面[影]

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（中央社安卡拉12日綜合外電報導）土耳其6日發生毀滅性強震後，哈泰省（Hatay）安塔基亞市（Antakya）市中心的商家正在清空店面，以防商品遭劫掠。

土耳其南部和敘利亞東北部交界附近6日凌晨接連發生兩次強震，造成3萬5000多人喪命，數以千計建築被夷為平地，由於斷瓦殘垣尚未清除完畢，死亡人數預計還會持續攀升。

安塔基亞市居民和救援人員說，這座城市的安全狀況不斷惡化，商家和倒塌的民宅被洗劫一空。

有些因地震而無家可歸、只能睡在汽車或帳篷裡的災民說，包括黃金在內等貴重家當都已失竊。

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）表示，政府將採取行動打擊在災區打劫者，並宣布境內多處進入緊急狀態。根據總統頒布的一項政令，打劫者的拘留期已從1天延長至4天。

司法部長博茲達（Bekir Bozdag）今天表示，已有57人因搶劫被捕。

▲法新社影片顯示，安塔基亞市有些災民的商店遭陌生人拿走財物。

路透社記者看見若干商家將商品裝進箱子裡，有些人還不確定該將商品放置何處或如何將它們運離。

販售電子產品的烏茲恩（Yuksel Uzun）在他人協助下，將包括充電器和手機殼等一箱箱商品搬上兩輛卡車。

他趁著休息時表示：「我們的店已成了瓦礫堆。騙子和竊賊趁火打劫，搶走了所有能帶走的東西，而這些是他們留下的。」

烏茲恩說，他看見超市、藥局和其他商家都慘遭洗劫。

他說：「他們到處搶劫。對街的市場、鞋店…我還看到他們闖進一家藥局。」

一名商店經理說，在災難發生後的頭幾天，超市被洗劫是很常見的現象，因為援助和物資還沒來。

他說：「最初幾天，每個人都在洗劫超市，因為他們必須這麼做。我洗劫超市是因為我的孩子需要尿布。」

這類事件增加，也激起了安塔基亞市和土耳其的反移民情緒，幾名接受路透社採訪的人指控敘利亞人、阿富汗人和其他移民得對劫掠事件負責，但未提供證據。

紡織品批發店老闆迪爾梅茲（Mehmet Dilmez）說，在一棟建築倒塌後，打劫者從後方打開一條通道，進入他的商店。

他說：「他們從抽屜裡拿走了7萬里拉（約新台幣11萬元），但沒拿走多少商品。我們的另一家店面完全倒塌後，散落在周圍的商品立即被搶劫一空。我們已盡力搶救。」（譯者：劉文瑜/核稿：陳政一）1120213