土耳其敘利亞地震近3.8萬人罹難 估逾700萬兒童受影響

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圖為救難人員7日在敘利亞阿勒坡市救出孩童。（圖取自twitter.com/SyriaCivilDef）

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（中央社日內瓦14日綜合外電報導）聯合國今天表示，受到土耳其、敘利亞上週毀滅性強震和強烈餘震影響的兒童超過700萬人，並表示罹難兒童總數恐怕有「好幾千」人。

法新社報導，聯合國兒童基金會（UNICEF）發言人艾爾德（James Elder）在日內瓦告訴記者：「在土耳其，住在10個地震災區省分的兒童總數為460萬人。敘利亞則有250萬兒童受到影響。」

土、敘接壤地區6日起一連串地震已經造成3萬7000多人罹難。救援團隊搜尋倖存者的任務開始收尾。

艾爾德說：「聯合國兒童基金會擔心有好幾千名兒童恐已喪生。」他並警告，「即使沒有查證數字都可以知道，數字還會繼續升高，這再清楚不過」，甚至擔心最終死亡數字將會「令人難以置信」。

由於死亡人數特別高而且不斷增加，他表示，顯然「許多、許多」兒童將會變成孤兒，「那會是個可怕的數字」。

與此同時，還有數十萬無家可歸民眾正面臨飢寒交迫。

他說，有孩子的家庭「睡在街道上、商場、學校、清真寺、巴士站和橋下，因為害怕回家，他們只能帶著小孩待在戶外」。

艾爾德提到，通報失溫和呼吸道感染的兒童人數與日俱增，現在正是每年最寒冷的時期，時常降雪下雨，卻有數以萬計家庭曝露在酷寒之中。（譯者：何宏儒/核稿：戴雅真）1120214

圖為土耳其迪亞巴克爾省救援人員7日將受困孩童從受損建物中抱出。（路透社）

圖為10日敘利亞西北部避難所的受災民眾。（圖取自twitter.com/SyriaCivilDef）