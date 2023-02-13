土敘強震殷鑒 國研院：台灣隔減震元件建築逾千棟

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（中央社記者張璦台北13日電）土、敘強震萬人罹難，房屋耐震議題浮上檯面。國研院今天表示，台灣新版建物耐震規範去年10月上路，針對鄰近斷層建物、軟腳蝦建物、土壤液化、隔減震元件4大重點改進；據統計，台灣使用隔減震元件的建築數量，在2022年已來到1000多棟。

土耳其、敘利亞兩國遭遇規模7.8強震距今一週，罹難人數已突破3萬5000人。「時代雜誌」（TIME）報導，土、敘強震在土國震垮5600多棟建築物，凸顯土耳其防震建築相關法令形同虛設，普遍偷工減料；工程師預估，土國僅1/10建築物符合抗震法規。

國科會轄下國家實驗研究院今天在臉書（Facebook）發文指出，台灣的「建築物耐震設計規範及解說」甫修訂，並已在去年10月正式上路，由國研院國家地震工程研究中心協助內政部檢討。

國研院表示，修訂針對4大重點全面提升房屋的結構耐震能力；首先，提升鄰近活動斷層耐震安全，國震中心分析台灣已知活動斷層，依照距離，調整耐震設計要求。

國研院指出，其次是底層軟弱的「軟腳蝦」建物，遇到地震最容易傳出災情，這類需強制改善的建物，可暫時採取階段性弱層補強，降低崩塌風險。

國研院說明，三是地震可能造成特定地質地區發生土壤液化現象，造成建築物下沉或傾斜，土壤液化圖資的進化以及本土化，有助於設計工程師提出可靠的抗液化設計。

國研院指出，最後是在新版耐震規範中，針對「隔減震元件」的性能測試與品管程序，訂出嚴格細緻的規定與要求，以確保它們發揮出應有效能；台灣使用「隔減震元件」的建築數量愈來愈多，從2009年的80棟、到2019年950棟，截至2022年已突破1000多棟。

此外，為確保工程品質，國內工程都須遵循「建築物耐震設計規範及解說」施工，國震中心自2005年起協助內政部檢討修訂建物耐震規範。

這一規範歷經2006年、2011年兩次修訂，在間隔11年後，國震中心協助內政部修訂新版耐震規範，並於2022年10月上路，融入最新科技研究成果，盼讓新建物符合「大震不倒、中震可修、小震不壞」的耐震要求。（編輯：林克倫、蘇龍麒）1120213