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敘利亞震災救援受阻 聯合國稱遭沙姆解放組織擋下

2023/2/12 21:56（2/12 22:26 更新）
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救難人員6日在雨中於敘利亞伊德利布省倒塌的建築物搜救。（敘利亞民間防衛團體提供／安納杜魯新聞社）
救難人員6日在雨中於敘利亞伊德利布省倒塌的建築物搜救。（敘利亞民間防衛團體提供／安納杜魯新聞社）
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（中央社貝魯特12日綜合外電報導）聯合國發言人今天告訴路透社，從敘利亞政府控制地區運送震災救援物資至強硬反對派掌控的領土，因伊斯蘭團體「沙姆解放組織」（Hayat Tahrir al-Sham, HTS）批准問題受阻。

敘利亞政府上週表示，願意送救援物資至北部地震重災區，而北部地區大多在沙姆解放組織的掌控下。

聯合國人道援助辦公室發言人告訴路透社，遭遇HTS「批准的問題」。他並未透露進一步訊息。

一名在大馬士革的聯合國發言人表示，聯合國「持續和相關各方合作，以取得進入該地區管道」。

沙姆解放組織的媒體辦公室對於路透社尋求置評的要求，沒有立即回應。

伊德利布（Idlib）的沙姆解放組織人士告訴路透社，該組織不會容許從敘利亞政府控制的地區運送任何物品進入，援助會從土耳其進到北部。

這名消息人士表示：「土耳其已開放所有的道路，我們不會允許政府趁機展現他們伸出援手。」

近12年來內戰造成的敘利亞分裂，對立陣營的敵意，對於試圖協助地震災民的援助工作人員來說是一大挑戰。這場強震已在土耳其和敘利亞奪走超過2萬8000條人命。

一個自敘利亞東北部以庫德族為主地區載運來燃料和其他援助物資的車隊，9日也從西北方叛軍掌控的地區回頭。這個地區的叛軍背後有土耳其撐腰。

歐盟的敘利亞特使史托內斯庫（Dan Stoenescu）今天呼籲大馬士革當局，「秉持善意和援助人員合作，協助需要幫助的人」。

他告訴路透社：「重要的是允許援助不受阻礙，進入抵達所有需要的地區。」（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1120212

#敘利亞
#聯合國人道援助辦公室
#沙姆解放組織
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