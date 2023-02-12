土耳其地震失散 老母親手機聯絡上失聯5天兒子痛哭

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社土耳其安塔基亞11日綜合外電報導）土耳其士兵爬進挖土機的鏟斗，在安塔基亞市一棟被地震破壞的房屋裡找回75歲女屋主遺落的手機。她擔心失聯5天的兒子恐已死亡，透過手機聽到兒子聲音後失聲痛哭。

路透社報導，這名自稱布斯拉媽媽（Mama Busra）的婦女要求救援人員幫忙找她的手機，並在附近一個公園裡等著打電話給她的兒子。這座公園搭有帳篷，供因上週毀滅性大地震無家可歸的居民住宿。

應布斯拉媽媽的請求，從首都安卡拉（Ankara）來到南部哈泰省（Hatay）安塔基亞市（Antakya）幫助救援的特種部隊士兵阿迪爾（Murathan Adil），被挖土機抬到她家建築殘骸2樓陽台上。

阿迪爾到達陽台時，裡面的另一名救援人員遞給他一個紅色袋子，裡面裝著布斯拉媽媽的物品，包括她的手機，然後怪手把他放下來。

阿迪爾短暫停下來，幫助將從鄰近建築物挖出的屍體裝載到靈車上，然後前往公園，布斯拉媽媽在那裡焦急地等待著。

在她給兒子打電話之前，手機已經沒有電。但公園帳棚中的另一個人聽到她兒子的名字，說認識她兒子，而且知道他還活得好好的。

那個人用自己的手機撥打布斯拉媽媽兒子的號碼，他接了電話，自5天前的地震發生以來，布斯拉媽媽第1次聽到兒子的聲音，並哭了起來。

布斯拉媽媽談到聽見兒子聲音時候的感覺說：「就像你給了我整個世界。」（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）1120212