土耳其代表感激台灣善心：再多言語無法表達謝意

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土耳其駐台代表貝定可（Muhammed Berdibek）（中，繫領帶者）15日在慈濟內湖園區，向前來幫忙整理土耳其賑災物資的志工表達感謝，比讚致意。中央社記者王飛華攝 112年2月15日

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（中央社記者黃雅詩台北15日電）台灣搜救隊今天結束任務返台，土耳其駐台代表貝定可今天感性表示，台灣人把土耳其災民當自己的同胞般關愛，「不管我們說多少次感謝都不夠，這份感激之情言語難以傳達」。

貝定可（Muhammed BERDIBEK）今天透過中央社發表一封對台灣人的感謝函，他表示，首先要誠摯感謝台灣社會大眾對於這次土耳其大地震所奉獻出的愛心與關懷，「再多的言語都無法表達我們的謝意。」

貝定可表示，2月6日地震發生後至今，土耳其收到來自世界各國的援助，包括第一時間陸續抵達的搜救隊，在災區不分國界、不分國籍，互相合作，盡全力想要拯救出更多的生還者，大家都了解這是因為想要救出更多的生命。

貝定可特別肯定台灣搜救隊的貢獻，他表示，台灣派出的搜救隊前後成功救出了3名生還者，最是意義重大，其中一名經過198小時獲救，另一名很遺憾因傷勢過重於醫院過世，但只要有生命被拯救，不論過程如何，一切都值得。

貝定可表示，土國駐台辦事處從事發第一天起，就不斷地收到全台灣民眾關懷的電話與郵件，信箱收到超過8千封的郵件，塞滿容量無法估計正確的郵件數，電話不斷的佔線而無法正常運作，更不用說所有同仁們的個人手機更是不斷接到關心電話，詢問如何幫助救災。

貝定可表示，台灣民眾展現的人飢己飢，人溺己溺的大愛，對土耳其的所有受災災民當作是自己的同胞一般關愛，讓他無以言謝。

貝定可重申，「除了感謝，還是感謝」，謝謝台灣人民救人如救己的共患難精神，他代表所有的土耳其人再次感謝台灣的愛心與支持。（編輯：翟思嘉）1120215

土耳其駐台代表貝定可（Muhammed Berdibek）（前左）與妻子15日上午前往慈濟在內湖的愛心物資集散處幫忙，不斷感謝持續協助整理賑災物資的志工們。中央社記者王飛華攝 112年2月15日