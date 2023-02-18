土耳其地震台灣捐款逾9億元 首波援助2000萬美元

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外交部長吳釗燮（前左）18日下午在外交部主持「賑濟土敘震災記者會」，在台土耳其人圖佳（前右）代表將在台同胞所寫感謝卡交給吳釗燮，表達土耳其人對於台灣愛心捐助的誠摯感謝。中央社記者張皓安攝 112年2月18日

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（中央社記者劉冠廷台北18日電）土耳其發生強震，外交部長吳釗燮今天說，截至17日，衛福部設置的賑災專戶已經湧入高達新台幣9億1381萬元的善款；為妥善運用民眾的愛心捐款，經過與相關單位的討論，決定第一波先提供2000萬美元的援款。

外交部今天下午舉辦「賑濟土敘震災記者會」，除了駐台北土耳其貿易辦事處代表貝定可（Muhammed Berdibek）親自出席外，多位土耳其議員也透過線上連線參與。

吳釗燮致詞時說，為了把握黃金救援時間，政府在地震當天晚上及隔天，立即分批派遣130名搜救隊員、5隻搜救犬，以及各式搜救裝備前往救援，同時也宣布捐贈200萬美元賑濟災民，總統蔡英文、副總統賴清德親自前往土耳其駐台辦事處弔唁，代表民眾與政府，向受災民眾表達誠摯的哀悼和慰問。

吳釗燮表示，台灣社會也自發性展開捐款及物資的行動，截至17日，衛福部設置的賑災專戶已經湧入高達9億1381萬元的善款，折合美元約3000萬元，其中不乏民間團體和企業踴躍捐助，民眾也響應土耳其駐台辦事處的號召，捐贈的救援物資更是超過400公噸，民眾所展現的愛心令人感動。

吳釗燮說，外交部為妥善運用民眾的愛心捐款，經過與相關單位討論，決定第一波先提供2000萬美元的援款，包括捐贈土耳其政府600萬美元，非政府組織捐助900萬美元。此外，台灣也沒有忘記飽受強震苦難的敘利亞人民，也將提供500萬美元，協助照顧敘利亞邊境的災民。

吳釗燮表示，他要向所有投入賑災搜救隊員、捐款的民眾表達崇高敬意和謝意，大家展現的愛和關懷讓台灣成為世界最溫暖和良善的力量，為災民祈福，誠盼土耳其和敘利亞人民早日重建家園，回復昔日平靜的生活。

貝定可則說，誠摯感謝外交部協調救災、內政部派出搜救隊、衛福部開立帳戶處理捐款，社會大眾對於這次土耳其大地震所奉獻的愛心與關懷，讓他深深感動，再多的言語都無法表達謝意。台灣捐助土國內政部災難緊急應變總署600萬美元，對災後是極大的助力。

來自土耳其的網紅圖佳受邀出席本場記者會，他親自致贈在台灣的土耳其僑民所連署的感謝卡，並擁抱吳釗燮表達感謝之意，場面令人感動，圖佳表示，說1000次感謝台灣也不夠。此外，藝人吳鳳也來到現場，他陪著來自土耳其的媒體，向外交部表達感謝。（編輯：張均懋）1120218

16日土耳其災民在臨時帳篷避難。（路透社）

外交部長吳釗燮（左4）18日下午主持賑濟土敘震災記者會，土耳其駐台代表貝定可（Muhammed Berdibek）（右4）、內政部次長吳容輝（左3）、衛福部次長李麗芬（右3）、內政部消防署特種搜救隊副隊長黃博村（左2）、在台土耳其人圖佳（右2）等人出席並合影。中央社記者張皓安攝 112年2月18日

外交部18日舉辦「賑濟土敘震災記者會」，駐台北土耳其貿易辦事處代表貝定可（Muhammed Berdibek）（中）親自出席，他誠摯感謝外交部協調救災、內政部派出搜救隊、衛福部開立帳戶處理捐款，社會大眾對這次土耳其強震所奉獻的愛心與關懷，讓他深深感動，再多言語都無法表達謝意。中央社記者張皓安攝 112年2月18日