奔波前線協調救災 黃志揚讓土耳其看見台灣真情誼

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駐土耳其代表黃志揚（穿黑色大衣者）在台灣搜救隊隊長黃博村（左1）等人陪同下，代表台灣政府將部分救災裝備物資贈予伊斯坦堡志工團體搜救協會（AKUT），以繼續協助災區救援工作。（駐土耳其代表處提供）中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡傳真 112年2月16日

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡15日專電）台灣搜救隊在土敘強震後迅速赴土耳其救援，駐土耳其代表黃志揚身處協調第一線。他觀察，搜救隊此行讓土耳其了解台灣是值得真心相待的友人，民間反饋尤其強烈。土耳其重建之路漫漫，台灣不會缺席。

土耳其東南部與敘利亞接壤地區6日發生規模7.8強震，罹難人數已超過4萬1000人。台灣搜救隊分兩梯次前進土耳其救災。

從深入災區到安全返抵桃園機場的過程備受關注又充滿高度不確定性，而在幕後穿針引線的推手之一，就是時隔20年再次披上救災戰袍的黃志揚。

時間拉回2003年12月26日，伊朗東南部克爾曼省（Kerman）發生規模6.6地震，歷史古城巴姆（Bam）被夷為平地，2萬多人不幸罹難。國際救援組織一一投入救災，台灣由黃博村領搜救隊馳援，時任駐杜拜辦事處秘書黃志揚等人前往協助。

談到在伊朗及土耳其協助救災的經驗，黃志揚今天接受中央社專訪時表示，能再度與黃博村攜手協助救難及同吃泡麵，別具意義。不過，土耳其災情更為嚴峻，搜救難度更高，「再來就是天冷，當年挺過伊朗的GORE-TEX戰袍都不太能禦寒」。

過去7天，黃志揚在伊斯坦堡機場、位於安卡拉的代表處及災區3地來回奔波，電話從沒停過。對他而言，眼前的挑戰無非是巨大天災後的高度不確定性，每個環節都讓他難有十足把握。

第2梯次的成員比儀器早抵達，甚至發生裝備被運去他處的狀況，更是讓他與搜救隊為難，該先派人力加入第1團，還是等精良的儀器運抵再動身？先加派人力卻無相應裝備發揮，會不會反而造成第1團的負擔？

衡量各種可能後，第2梯次再拆成兩組人馬，分別拉車進入重災區阿德亞曼省（Adiyaman）。

搜救隊出入災區一路上經歷許多波折，好在土耳其比當年的伊朗更便利，搜救隊設備更精良，整體專業度、戰力提升。此外，此行有醫師、護理師及獸醫師隨團，台灣於國際救災協調機制的參與度也更高。

「過去國際救災協調機制仍在萌芽階段，台灣有點『在門外』參與，必須使勁與對方互動；可是這次看得出來我們很熟國際機制的運作方式，一到災區就先成立分區指揮協調中心（SCC1），這是很明顯的進步」，黃志揚說道。

不只救災的硬底子，台灣的軟實力也在這次救災中完全體現，黃志揚特別有感。

他說，在伊朗救災相對辛苦，當時台灣還沒打出名號，搜救隊也到得晚，救出生還者的機率低；如今不管在哪個層面，台灣打出響亮名聲。土耳其台商的能量更是強大，無事不包。其中林榮堂、馮芷玲及張家蘭等動用所有人脈安排搜救隊住宿、後勤運送甚至搜救犬檢疫等，伊斯坦堡台灣貿易中心及台灣同鄉會也同步動員，讓搜救任務圓滿落幕。

展望台灣及土耳其關係，黃志揚說，921大地震土耳其伸援牽起的這份情，台灣記一輩子，「有問題，我們就馬上來幫」。土耳其無論官方或民間都感念台灣這次投入救災，人民的反饋尤其令人感動，讓他對雙邊關係再度提升相當有信心。

黃志揚認為，如此綿長的情誼未來也將體現在協助土耳其重建上。

他指出，這次災情「怵目驚心」，重建規劃時間長及規模也大，許多遭夷平的城市更要重新來過。另有災區兒童教育銜接的問題待解，台灣將與土國相關單位討論如何投入資源，協助災區慢慢地癒合創傷。

台灣搜救隊今天順利返台，黃志揚重任暫告結束，終於可以與在安卡拉的女兒相聚。黃志揚的妻子與兒子因故留在台北，過去這段忙到昏天暗地的日子，女兒一句「你在這邊（災區）做的事比照顧我更重要」令他備感窩心。（編輯：周永捷）1120216