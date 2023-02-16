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土耳其男佯裝警察 地震災區醫院企圖偷嬰兒被捕

2023/2/16 18:49（2/16 19:10 更新）
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（中央社土耳其哈泰省15日綜合外電報導）土耳其國營媒體報導，南部警方將一名企圖自醫院竊取嬰兒的男子逮捕，這個地區剛遭受強烈地震侵襲。

法新社報導，土耳其東南部和敘利亞部分地區近日遭到規模7.8強震侵襲，災區一片混亂，目前已知兩國喪生人數已經超過4萬1000人，另有數百萬人無家可歸。

國營安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）今天報導，災區哈泰省（Hatay）薩曼達區（Samandag）有一名男子佯裝警察局長走入醫院。

但醫院人員警覺他的身分證明不實，向真正的警方報案。報導中說，警方將這名男子拘留，發現他持有偽造的警察和軍人身分證件，以及黃金和共值6500美元左右的土耳其里拉、美元和歐元。

災區一些家長對傳言中兒童遭到綁架一事表示憂心，家庭和社會服務部長亞尼克（Derya Yanik）日前表示，地震已造成至少1362名兒童與家人分離。（譯者：張佑之/核稿：何宏儒）1120216

#土敘強震
#哈泰省
#偷嬰
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