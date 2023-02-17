土耳其強震後11天 兩名女性幸運獲救

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（中央社安卡拉16日綜合外電報導）土耳其南部與敘利亞接壤地區6日發生規模7.8強震，迄今兩國已逾4.1萬人罹難。救難人員今天從瓦礫堆中救出一名17歲少女和一名20多歲女性，然而尋獲生還者的希望正日益渺茫。

法新社報導，17歲的歐梅茲（Aleyna Olmez）於地震後248小時在震央附近的卡拉曼馬拉斯城（Kahramanmaras）獲救。土耳其民營電視台NTV隨後報導，同一城市又有一名20多歲女子克勒奇（Neslihan Kilic）在受困258小時後獲救。

參與救援的礦工艾克杜甘（Ali Akdogan）告訴法新社，歐梅茲「看起來還算健康，眼睛會眨」。

他說：「我們已經在這棟建築物工作一星期了…我們來到此地，希望能聽見人聲。」

「每當找到活的生命，甚至是一隻貓，我們都很開心。」

少女的舅舅流淚一一擁抱救難人員，並表示：「我們永遠不會忘記你們。」

另外，根據美國有線電視新聞網土耳其頻道（CNN Turk），在克勒奇獲救的高樓殘骸，共有逾250人葬身當地。（譯者：楊昭彥）1120217