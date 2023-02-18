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土耳其強震近12天 45歲男子瓦礫堆中獲救

2023/2/18 13:46（2/18 14:22 更新）
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（中央社安塔基亞17日綜合外電報導）土、敘強震發生近12天，土耳其搜救人員今天從瓦礫堆中救出一名45歲男子。

土耳其南部與敘利亞接壤地區6日接連發生規模7.8、7.5的強震，迄今逾4萬5000人罹難。

儘管瓦礫堆中的災民在寒冷的天氣中受困已久，但過去一週以來，搜救隊仍未放棄希望，持續搜尋生還者，只不過這幾天尋獲的生還者已少之又少。

法新社報導，搜救人員今天在首波強震發生後的278小時，救出一名男子亞西諾格魯（Hakan Yasinoglu）。

透過社群媒體上的照片，可以看到男子躺在擔架上，由搜救人員小心翼翼地抬著，並越過倒塌的建築物瓦礫堆。

男子被固定在擔架上以防摔落，身上蓋著一件金色的保暖毯，送入一旁等待的救護車並迅速駛離。

照片中看不見男子的臉，但相較搜救團隊在其他後期搜救行動中欣喜鼓舞或鼓掌的樣子，現場氣氛顯得相當凝重。

昨天深夜到今天清晨另有3人獲救，包括一名14歲男孩，部分地點的搜救行動仍然全天候進行。

土耳其副總統歐克台（Fuat Oktay）今天表示，該地區只剩不到200處地點持續進行搜救工作。（譯者：張茗喧/核稿：張曉雯）1120218

#土耳其
#土敘強震
#敘利亞
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