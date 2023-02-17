強震後逾260小時 土耳其救出3名生還者

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（中央社安卡拉16日綜合外電報導）土耳其、敘利亞強震發生11天後，救難人員今天再從斷垣殘壁中救出3名生還者，分別是12歲男孩以及26歲和34歲男性，喜出望外的家屬趕到醫院和他們相擁而泣。

土耳其南部與敘利亞接壤地區6日發生一系列強震，包括規模7.8、7.5的強震。土耳其廣播電視公司國際頻道（TRT World）報導，土耳其的罹難人數已經增為3萬8044人，成為土耳其一個世紀以來死亡人數最多的災難。地震在敘利亞也已經造成5814人死亡，使得目前確認的死亡總數攀升為4萬3858人。

當地媒體深夜報導，在規模7.8強震發生後的第260小時，救難人員在哈泰省（Hatay）首府安塔基亞（Antakya）倒塌建築物的廢墟中救出12歲外國男孩哈勒比耶（Osman Halebiye）。

土耳其衛生部長克扎（Fahrettin Koca）前往醫院探視男孩。

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不久之後，哈泰省又有2名男性獲救，分別是26歲的沙基羅格魯（Mehmet Ali Sakiroglu）和34歲的阿夫哲（Mustafa Avci），兩人在第一起規模7.8強震發生後的第261小時，從安塔基亞倒塌建築物瓦礫堆下獲救。

身上都有傷勢的沙基羅格魯和阿夫哲被送醫治療，喜出望外的家人趕赴醫院和他們團聚。上傳社群媒體的照片可以看到阿夫哲的家人跪在地上祈禱，高興地流下眼淚。（譯者：張茗喧/核稿：何宏儒）1120217