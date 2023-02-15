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台灣國際搜救隊平安歸來 蔡總統：延續善的循環

2023/2/15 19:39（2/15 20:25 更新）
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土耳其東南部與敘利亞接壤地區6日發生規模7.8強震釀重大傷亡，台灣搜救隊前往馳援，經通盤考量，搜救隊於12日結束搜救任務撤離，15日返台抵達桃園機場。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 112年2月15日
土耳其東南部與敘利亞接壤地區6日發生規模7.8強震釀重大傷亡，台灣搜救隊前往馳援，經通盤考量，搜救隊於12日結束搜救任務撤離，15日返台抵達桃園機場。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 112年2月15日
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（中央社記者葉素萍台北15日電）總統蔡英文今天說，前往土耳其的台灣國際搜救隊平安歸來，搜救隊員挺進第一線的勇敢，感動了大家；台灣和土耳其建立了互相協助的重要情誼，政府也會持續提供協助，讓善的循環在國際社會延續下去。

蔡總統晚間透過臉書指出，歷經超過100小時的任務，前往土耳其的台灣國際搜救隊，兩梯次共130人及5隻搜救犬，在今天平安抵達台灣。

她說，這段時間，台灣國際搜救隊員和搜救犬，持續挺進災區，在寒冷的天候裡、在倒塌的建築物中，奮力搜救受困的災民。台灣是世界的台灣，不只為世界貢獻出台灣的一份力量，搜救隊員挺進第一線的勇敢，也感動了在台灣的人們。

蔡總統感謝所有的搜救隊成員，全力完成任務，在歸國前也代表政府，將救援裝備物資，捐贈給土耳其「搜索救援協會」（AKUT Search and Rescue Association），強化台灣和土耳其的救災合作。

另外，蔡總統說，也要謝謝台灣各界熱情幫助土耳其。前陣子，大家踴躍捐贈物資、整理物資的照片，在網路上獲得許多迴響；大家的一臂之力，為台灣和土耳其建立了互相協助的重要情誼，政府也會持續提供協助，讓善的循環在國際社會延續下去。

此外，副總統賴清德晚間透過臉書表示，台灣搜救隊的專業表現獲得各國團隊的肯定，獲得當地人民的認同，當搜救隊在倒塌的房屋中順利救出受困傷者後，傷者的父親擁抱搜救隊員，表達內心感謝。他看到傳回台灣的新聞畫面，內心相當感動，也為台灣的搜救隊感到驕傲。

賴清德說，921大地震時，土耳其搜索救援協會是第一支抵達台灣的國際搜救團隊，這份恩情，台灣一直都沒有忘記。他說，「天地無情，但人間有愛」是他在台南震災時的心情，也符合台灣與其他國家在災難互助上的寫照。他呼籲大家繼續為災區人民祈禱，儘早恢復日常生活。（編輯：林興盟）1120215

#台灣
#土耳其
#蔡英文
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