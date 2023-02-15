土耳其救災醫護返台 北榮院長擁抱4英雄致謝

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土耳其強震救災搜救隊返台，台北榮總派遣的4名隨隊醫護人員15日下午回到醫院，北榮院長陳威明（前右）親自迎接，擁抱感謝急診部災難醫學科主任黃獻皞（前左）等人。（台北榮總提供）中央社記者陳婕翎傳真 112年2月15日

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（中央社記者陳婕翎台北15日電）土耳其強震救災搜救隊返台，台北榮總派遣的4名隨隊醫護人員在今天下午5時左右回到醫院，北榮院長陳威明親自歡迎，送上擁抱，感謝4名英雄在災區惡劣環境守護搜救隊員健康。

土耳其卡赫拉曼省在台灣時間112年2月6日發生規模7.8極淺層強震，北榮4名醫護人員隨同搜救隊至土耳其協助救災。第1梯是2月6日晚間出發的急診部災難醫學科醫師王則堯、護理師楊淑娟；第2梯是急診部災難醫學科主任黃獻皞與護理師蔡慧卿，則是在2月7日晚間出發。

北榮今天下午以新聞稿分享，陳威明帶著醫院員工歡迎從土耳其返台的救災醫護，他特別提到，歸國的4名醫護人員看起來狀況都不錯，感謝他們在災區惡劣環境、嚴寒天氣下，除了守護搜救隊員的健康，更協助救治災民。

參與救災活動的4名醫護人員都認為，這次進入土耳其災區，深刻感受到天災的可怕與生命的脆弱，順利完成救災任務，歸功於平日紮實的訓練，與台北市消防局特搜隊建立良好默契，也對於能為土耳其震災盡一份心力感到驕傲。

北榮急診部與台北市消防局特搜隊民國108年簽定合作備忘錄，配合消防局出勤，須派遣1名醫師與1名護理師隨隊照護；北榮急診部平時會派遣醫護參與台北市消防局各項訓練課程及演習，透過密切的資訊互通與人員交流，彼此熟悉建立良好默契。

北榮急診部參與國內各項重大災害事故救護經驗豐富，醫護團隊過去也曾支援照顧國家搜救隊的安全，如早年的921大地震，近期普悠瑪出軌事故、南方澳大橋坍塌事件、遊覽車撞山事件等。（編輯：陳仁華）1120215