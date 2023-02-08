土敘強震災區太大救援進度慢 居民徒手搬瓦礫找親人[影]

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（中央社阿達那7日綜合外電報導）土耳其東南與敘利亞北部遭強震蹂躪，救援人員今天排除萬難抵達部分重災區，但行動在道路損毀、天氣惡劣、缺乏資源與重型設備下延誤，讓心急如焚的生還者忍不住發怒。

土耳其東南部與敘利亞北部這片地區當地時間6日清晨發生規模7.8強震。路透社報導，土耳其有關當局說，超過1萬2000名搜救人員與9000名軍人正在災區救援。總統艾爾段（Tayyip Erdogan）今天宣布進入緊急狀態，以加強因應措施。

但他們面臨的一大挑戰，是受災地區實在過於廣闊，需要動員龐大資源來協助搜尋生還者。此外，有些地區幾乎沒有消息傳出，令人擔憂可能還有嚴重災情尚未發現。

● 等不到搜救隊 災民瓦礫堆中挖親人

地震導致數以千計的建築物倒塌，但震後一天仍幾乎沒有救難人員提供立即協助，居民有時在沒有基本工具情況下徒手搬開瓦礫，急著尋找仍受困在斷垣殘壁中的親人。

在土耳其南部城市安塔基亞（Antakya），民眾等待增援部隊抵達的同時，彼此詢問有沒有安全帽、鐵鎚、鐵棍、繩子，準備自行展開開挖作業。

（中央社製圖）

絕望的居民與救援人員爆發小衝突，拜託救援人員快點救救他們的親人。在安塔基亞市卡瓦斯利區（Kavasli），地震發生後32小時，一名54歲婦人從一棟8層樓建築物中抬出獲救。

現場另一名女子朝救援人員大喊：「我爸爸就在她（獲救婦人）後面的那個房間。拜託救救他。」救援人員向她解釋，他們無法從前方進入那個房間，需動用挖土機先打掉牆壁。

在另一處，無人機空拍畫面顯示，一名男子獨自在倒塌的建築上方以鐵鎚敲打建築碎塊，其他人則站在一旁。

一名來自伊斯坦堡的救援人員告訴路透社：「很多民眾抱怨幾乎沒有任何救援行動，但這可能與受災城市達10座有關，需要很多、很多的救援團隊。」

「但我們正盡我們的全力，試圖把人救出。」

● 缺挖土機、設備 敘利亞志工徒手救災

在敘利亞，為了協助救援，許多志工湧入阿勒坡省（Aleppo）反抗軍掌控的堅達里斯鎮（Jandaris）。

志工哈瑪威（Abu Malik al Hamawi）說：「我們是來這裡幫忙的。這裡沒有政府、設備可以幫助災民，沒有挖土機或重型設備。每件事都是要徒手完成。」

「建築物下還有多家庭是全員受困在內。」

在敘利亞西北部的震災地區，缺乏設備及氣溫極冷阻礙救援行動，搜救人員只能用克難工具與雙手清出成堆瓦礫。圖為救難人員7日在敘利亞阿勒坡市救出孩童。（圖取自twitter.com/SyriaCivilDef）

● 進入災區成一大挑戰 救災進度緩慢

土耳其有關當局表示，西部阿達那（Adana）到東部迪亞巴克爾（Diyarbakir）這片約450公里的地區，以及北部馬拉特雅（Malatya）到南部哈泰省（Hatay）這片長達300公里的地區，共有約1350萬人受到地震影響。

而敘利亞有關當局通報，甚至南到哈瑪市（Hama）這個距離震央約100公里的地方，都傳出有人死亡。

德國消防及救援人員葛斯特（Johannes Gust）在土耳其阿達那機場把設備搬到卡車時說：「災區範圍很大。我從沒看過這樣的狀況。」

另一大挑戰是如何從陸路抵達災區。

聯合國人道事務協調廳（United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs）副發言人萊克（Jens Laerke）在日內瓦的聯合國記者會上說：「從陸路抵達災區確實是個挑戰。現在欠缺可將國際團隊運送到災區進行救援的卡車。」

● 阿達那機場塞機 台灣救援隊受困數小時

土耳其有關當局把阿達那機場當作後勤基地，使得這座機場變得十分擁擠，舉例來說，台灣由40名救援人員與3隻搜救犬組成的一支救援隊，抵達伊斯坦堡後足足花了一整天才前進重災區。

其他救援人員告訴路透社，他們在阿達那14個不同的地點進行搜救，試圖將民眾從瓦礫堆中拉出。

阿達那市的情況比其他地區相對要好，但資源吃緊。生還者待在搭在一所學校的臨時避難處，裡頭幫忙的年輕志工一臉憔悴，他們跟路透社說，他們疲憊不堪，手邊資源又不多，在一群又一群的災民湧入、找棲身角落之際，志工們只能盡可能的分發三明治、沖泡即溶咖啡給災民。

在哈泰省的安塔基亞市（Antakya），災民愈來愈絕望。名叫庫布拉（Kubra）的女子說：「地震救援團隊今早剛抵達，這裡還是沒有援助、電力、電話或食物。」（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1120208