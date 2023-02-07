更多編輯台推薦新聞：
蕭青陽拚18年奪葛萊美 「愛音樂的瘋子」每天跑回收場撿CD
娛樂

蕭青陽拚18年奪葛萊美 「愛音樂的瘋子」每天跑回收場撿CD

專訪／遊戲玩家瀟湘神的真愛宣言 歷時十年終於抵達廢線彼端
文化

專訪／遊戲玩家瀟湘神的真愛宣言 歷時十年終於抵達廢線彼端

圖輯／台灣燈會點亮台北「玉兔壯彩」炫目、日韓團體表演吸睛
生活

圖輯／台灣燈會點亮台北「玉兔壯彩」炫目、日韓團體表演吸睛

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
路透：北韓去年竊加密貨幣破紀錄 鎖定外國航太國防企業
首頁 / 政治
土耳其地震千死
台灣伸援
新聞專題
台灣伸援3/19
首頁 / 政治

土耳其強震急需禦寒衣物帳篷睡袋 捐助方式看這裡

2023/2/7 18:28（2/7 19:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
土耳其6日清晨發生規模7.8強震，經過29個小時之候，救援人員於倒塌的建築物下方救出一名嬰兒。（安納杜魯新聞社）
土耳其6日清晨發生規模7.8強震，經過29個小時之候，救援人員於倒塌的建築物下方救出一名嬰兒。（安納杜魯新聞社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北7日電）土耳其強震造成當地民眾嚴重傷亡，由於氣候嚴寒，駐台北土耳其貿易辦事處今天表示，目前急需外界捐贈成人及孩童冬天各式衣物，同時也需帳篷、睡袋、毛毯、手電筒、尿布等用品，有意捐贈者可寄信聯繫。

駐台北土耳其貿易辦事處說明，若民眾或企業有意捐贈物資到土耳其協助災區居民，可寄信至tr-office.taipei@mfa.gov.tr並留下聯絡方式，同時告知欲捐助物資項目、數量和重量等資訊。

土耳其南部與敘利亞接壤的地區當地時間6日清晨發生規模7.8強震，目前土、敘兩地罹難人數超過3800人；台灣第一梯次40人的救援隊伍以及3隻救援犬今天上午已經抵達伊斯坦堡機場，正準備轉機進入土耳其南部災區阿達那（Adana）。

針對是否需外界捐贈物資，駐台北土耳其貿易辦事處晚間以電郵回覆中央社記者，目前急需成人及孩童冬天衣物，包括冬天大衣、保暖外套、雨衣、靴子、毛衣、長褲、手套、圍巾、毛帽、襪子、內衣褲。

另外，還需要帳篷、床、帳棚用睡墊、毛毯、睡袋、保溫瓶、手電筒、尿布、衛生清潔用品、衛生棉及護墊。（編輯：黃國倫）1120207

救援人員7日持續在倒塌建築物的瓦礫堆中尋找倖存者。（安納杜魯新聞社）
救援人員7日持續在倒塌建築物的瓦礫堆中尋找倖存者。（安納杜魯新聞社）
土耳其哈泰省的大人們7日望著被地震摧毀的樓房，孩童坐在一輛購物車上。（路透社）
土耳其哈泰省的大人們7日望著被地震摧毀的樓房，孩童坐在一輛購物車上。（路透社）
#土耳其
#地震
#捐贈物資
延伸閱讀
土耳其強震邊境城市被遺忘 台灣中心能源撐不到一週土耳其強震災情遼闊 網紅圖佳盼台投入更多救援人力土耳其強震後零度低溫救援受阻 民眾瓦礫堆喊救命土耳其地震房子倒一片專家揭原因 斷層平靜兩世紀累積巨大能量
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
北市第二梯搜救隊整裝待命 30人將赴土耳其馳援