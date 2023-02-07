送愛土耳其助重建 花蓮慈濟醫院發起募款

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李先鳳花蓮縣7日電）土耳其發生規模7.8強震，造成數千民眾罹難，花蓮慈濟醫院與靜思精舍發起「醫護膚苦難．愛送土耳其」活動，短短半小時募集近新台幣40萬元，希望愛心化為力量助早日重建家園。

今天下午，花蓮慈濟醫院響起「祈禱」歌聲，大家雙手合十，虔誠為土耳其祈禱，員工們拿著裝滿愛心的竹筒，投下祝福，同時連線土耳其志工胡光中講述當地災情，呼籲大家送愛到土耳其。

院長林欣榮表示，這次土耳其大地震造成嚴重傷亡，許多人民失去家人、好友，也失去了庇護自己的家；證嚴法師也呼籲全球慈濟人共愛、共善，匯聚愛心，為因震災受苦的人民盡一份力量。

急診部緊急暨災難醫學科主任徐子恒指出，此次土耳其地震是當地百年來罕見規模如此大的淺層地震，目前距離地震發生不到72小時，是黃金救援時間，需要全球各地的特種搜救隊到當地救援，爭分奪秒搶救瓦礫堆下的寶貴生命；而之後的重建之路更是漫長，需要大量人力和物資支援，「自己身為醫師和花蓮縣特種搜救大隊成員，也希望能己盡所能提供幫助」。

志工顏靜曦表示，想起1999年土耳其發生大地震，當時的捐款風氣尚不盛行，民眾對於遠在地球另一端的災苦不甚了解，志工們的募愛行動十分艱難；如今已是另一副樣貌，每逢災難發生，民間自主發起的募款和馳援行動非常多。

顏靜曦說，身在台灣，有福的人有餘力伸出援手，花蓮慈院志工團隊也不落人後，每當災難發生就迅速召集、響應共善，大家不分多寡、大小，投入的每一分愛都會成為力量，能夠幫助到受難的人。（編輯：陳仁華）1120207