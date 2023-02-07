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土耳其強震災情遼闊 網紅圖佳盼台投入更多救援人力

2023/2/7 16:38（2/7 17:13 更新）
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（中央社記者周永捷台北7日電）土耳其南部與敘利亞接壤地區發生規模7.8強震。來自土耳其的網紅圖佳接受中央社訪問說，很感謝台灣第一時間派遣救援隊前往援救，但災情影響地區幅員遼闊，盼台灣能派更多搜救人員協助。

土耳其南部與敘利亞接壤地區當地時間6日發生芮氏規模7.8強震，目前已經造成土、敘兩國5000多棟建築物倒塌，超過3000人死亡。

圖佳向中央社記者表示，他父親的表哥及其小孩受困在卡拉曼馬拉斯（Kahramanmaras）倒塌的房屋內，不幸身亡，「老家有許多親戚到現在還下落不明或是聯絡不上」，讓他很擔心。

圖佳說，這次強震跟1999年伊斯坦堡發生的強震不一樣，當年的地震災情只集中在伊斯坦堡一個城市，這次強震災情出現在10個城市，範圍更廣、影響更大，且有些城市之間相隔2至3小時的車程，搜救人力及物力更難進入，情況相當不樂觀。

他舉例，「一名土耳其網紅居住在人口只有13萬的小城，地震發生時這名網紅與其寶寶受困倒塌的大樓內，但因地處偏遠，搜救困難，這名網紅的寶寶就這樣喪生了」。

對於台灣在強震發生後第一時間就派出救援隊前往土耳其，圖佳說，許多土耳其人民都知道、也很感謝台灣的幫忙；雖然陸續有很多國家派出救援隊協助，但他憂心這些救援人力都還無法負荷這次幅員遼闊的災情，他希望台灣能派出更多專業的救難隊員前往土耳其救災，搶救寶貴生命。

此外，駐台北土耳其貿易辦事處也在官方臉書發文指出，「我們對土耳其2月6日發生大地震深感悲痛，向遇難公民和家屬表示哀悼，期待搜救和重建工作取得成功，傷者早日康復」。

土耳其政府目前開通3個管道接受民眾捐款，分別是內政部災害與應變管理中心、土耳其紅新月會及土耳其宗教基金會。（編輯：周永捷）1120207

#圖佳
#土耳其
#台灣
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