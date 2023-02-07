土耳其強震 高雄市23名搜救員3搜救犬待命馳援

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土耳其6日強震造成重大傷亡，高雄市消防局7日表示，第四大隊特搜中隊已完成整備，23名搜救員和3隻經驗豐富的搜救犬隨時可出動馳援。（高雄市消防局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 112年2月7日

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（中央社記者蔡孟妤高雄7日電）土耳其6日強震重大傷亡，高雄市消防局今天表示，第四大隊特搜中隊已完成整備，只要消防署下令擴大支援，23名搜救員和3隻經驗豐富的搜救犬隨時可出動馳援。

依消防署規畫，繼已出發的第一梯次北市消防局特搜隊，第二梯次屏東縣消防局特搜隊下午將抵南投竹山訓練中心整備集結。高雄市政府消防局第四救災救護大隊所屬特搜中隊23名搜救員和3隻搜救犬已集結待命。

高市消防局救災救護指揮中心股長許廣智表示，這支救災隊伍配備位移偵測器、削岩機、生命探測器、圓盤切割機等震災搶救專業裝備，只要消防署下令擴大支援，可隨時出動。

高雄市特搜人員和3隻搜救犬都有豐富救災經驗。已服役5年的搜救犬「羅傑」曾參與過台南維冠大樓、花蓮地震救災勤務；「柔依」曾參與明霸克露橋沖毀搜救勤務；「傳八」也有執行過許多搜山勤務。

高雄市長陳其邁昨晚臉書（Facebook）發文表示，土耳其昨天清晨發生規模7.8地震，傷亡嚴重，且餘震不斷，他深表哀痛，也感同身受。過去台灣發生921地震時，土耳其火速馳援，政府、民間共組救難隊協助搜救，串起深刻情誼，至今令人難忘。

陳其邁指出，高雄市特搜隊已整備，如消防署下令擴大支援，隨時處於可以出動狀態。也願傷者早日康復、逝者安息，災區盡早復原，也感謝所有救難英雄，祈願平安。（編輯：黃世雅）1120207